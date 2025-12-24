Un epidemiólogo da una triple respuesta al ver las palabras del CEO de La Mafia, que criticó que los trabajadores con fiebre no vayan a trabajar

El médico epidemiólogo Ignacio Rosell, uno de los más conocidos de la red social X, ha opinado en su perfil de esta plataforma sobre las palabras que pronunció Javier Floristán, cofundador y CEO de Grupo LMssLM (La Mafia se sienta a la mesa), en una entrevista para el pódcast Itnig.

El hostelero ha asegurado que un problema que hay hoy en día es el del absentismo laboral: "Nos encontramos con el problema del absentismo porque antes de la pandemia era de un 3-4% y ahora se acerca al 8-10%".

"Prácticamente, durante un año una persona deja de ir a trabajar. Esto antes no pasaba, tenía que estar la persona muy enferma, pero ahora con un poquito de fiebre no va", ha llegado a decir Floristán.

Durante la charla han seguido explicando esta situación y el CEO del grupo ha asegurado que ahora el trabajador no tiene que ir al médico para la baja, ya que "no hay control en esas bajas". "No es normal que desde la pandemia se haya doblado el porcentaje", se ha resignado.

Sus palabras se han hecho virales y ha obtenido numerosas respuestas, especialmente por esa afirmación en la que antes iban a trabajar empleados que estaban con un poco de fiebre y solo cuando estaban muy enfermos dejaban de acudir, cosa que, en su opinión, ahora no pasa.

La respuesta del experto

Una de las respuestas que más se ha viralizado es la de Rosell, que ha querido valorarla bajo el prisma de su experiencia como epidemiólogo. "Como epidemiólogo sólo puedo decir que es más responsable para los clientes la actitud de los trabajadores que la del CEO", ha comenzado diciendo.

También ha destacado que él "no iría a un restaurante en el que se hace trabajar a cocineros o camareros con fiebre y mocos" antes de echar la vista atrás y recordar aquella frase de "¡salvemos la hostelería!".

Otro que ha contestado a Floristán ha sido el físico y experto en BigData Alejandro Cencerrado, que ha contado en su perfil de la antigua Twitter lo que le pasó mientras estaba trabajando en Dinamarca.

"Nunca olvidaré el primer día que un jefe danés se enfadó con un compañero mío por ir al trabajo resfriado, me quedé en shock. Con el tiempo descubrí que no era solo aquel jefe, sino algo muy extendido en la cultura danesa: si estás malo está mal visto que vayas a trabajar, porque le puedes pegar el virus al resto y que acaben todos malos", ha empezado diciendo

"Tiene sentido, pero a los que nos hemos criado en la cultura de la penitencia nos sorprende. Desde entonces veo tan estúpida la actitud de algunos jefes españoles obligando a sus empleados a ir a trabajar enfermos, como si eso fuera bueno", ha rematado.