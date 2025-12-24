Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Albert Pla deja una frase que va a sonar mucho al hablar así sobre la sociedad actual
Virales
Virales

Albert Pla deja una frase que va a sonar mucho al hablar así sobre la sociedad actual

Ha hablado en 'La Vanguardia'. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El músico Albert Pla.Getty Images

El cantante y actor catalán Albert Pla, que va a estrenar Emergency Exit, la nueva película del director Lluís Miñarro, ha concedido una entrevista a La Vanguardia en la que ha hablado de su trabajo, su carrera y también ha hecho una descripción de cómo ve la sociedad actual.

Todo ha comenzado cuando  el Premio Nacional de Música ha sido preguntado por si fue punk, ya que "mucha gente tenía de usted una imagen así". "Sí. Por generación me tocó, y me dejé llevar un poquito. Y es verdad que tenían un poco de razón los punks", ha asegurado él.

Pla ha explicado que estos pensamientos en los que tenían razón eran "en que no hay mucho futuro". Ahí es cuando ha sido preguntado por si no queda esperanza. De nuevo, ha sido sincero en su respuesta.

"Todo lo que se criticaba entonces, se critica más ahora. Yo siento que ya perdí todas las batallas sociales. Y mis ilusiones acerca de las otras personas, también las perdí", ha asegurado el cantante catalán, detallando que estas eran que "todo el mundo fuera simpático, agradable, y que no hubiera desigualdad". 

"Pero si no se arregla, será que a los demás les parece una tontería solucionarlo", ha añadido Pla.

¿Estamos en retroceso?

Entonces es cuando ha tenido que contestar a si estamos en retroceso: "¿Retroceso? No. La ciencia avanza, aunque cada vez la entendemos menos. La tecnología también avanza, pero también la entendemos menos". 

"O sea, en realidad todo es una tontería. Tú igual te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree que existe Dios. ¿Qué es más disparate? Me sorprenden estas cosas", ha sentenciado el popular artista.

Esa frase, la de "igual te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree que existe Dios", es una que va a tener una gran repercusión.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 