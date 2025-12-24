Albert Pla deja una frase que va a sonar mucho al hablar así sobre la sociedad actual

El cantante y actor catalán Albert Pla, que va a estrenar Emergency Exit, la nueva película del director Lluís Miñarro, ha concedido una entrevista a La Vanguardia en la que ha hablado de su trabajo, su carrera y también ha hecho una descripción de cómo ve la sociedad actual.

Todo ha comenzado cuando el Premio Nacional de Música ha sido preguntado por si fue punk, ya que "mucha gente tenía de usted una imagen así". "Sí. Por generación me tocó, y me dejé llevar un poquito. Y es verdad que tenían un poco de razón los punks", ha asegurado él.

Pla ha explicado que estos pensamientos en los que tenían razón eran "en que no hay mucho futuro". Ahí es cuando ha sido preguntado por si no queda esperanza. De nuevo, ha sido sincero en su respuesta.

"Todo lo que se criticaba entonces, se critica más ahora. Yo siento que ya perdí todas las batallas sociales. Y mis ilusiones acerca de las otras personas, también las perdí", ha asegurado el cantante catalán, detallando que estas eran que "todo el mundo fuera simpático, agradable, y que no hubiera desigualdad".

"Pero si no se arregla, será que a los demás les parece una tontería solucionarlo", ha añadido Pla.

¿Estamos en retroceso?

Entonces es cuando ha tenido que contestar a si estamos en retroceso: "¿Retroceso? No. La ciencia avanza, aunque cada vez la entendemos menos. La tecnología también avanza, pero también la entendemos menos".

"O sea, en realidad todo es una tontería. Tú igual te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree que existe Dios. ¿Qué es más disparate? Me sorprenden estas cosas", ha sentenciado el popular artista.

Esa frase, la de "igual te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree que existe Dios", es una que va a tener una gran repercusión.