Nuevo golpe para Andrés Mountbatten: le retiran su licencia de armas de fuego

En plena investigación de los archivos clasificados del caso Epstein, Andrés Andrés Mountbatten Windsor ha recibido un nuevo varapalo. Después de despojarle de todos sus títulos reales, le han retirado el licencio de uso de armas de fuego. Aunque se ha hecho pública este 22 de diciembre, la decisión fue tomada en noviembre y afecta a una de sus actividades favoritas: la caza.

La Policía Metropolitana visitó el Royal Lodge el pasado miércoles 19 de noviembre y le retiró el permiso. "Los oficiales de licencias de armas de fuego acudieron a una dirección en Windsor para solicitar que un hombre de unos 60 años entregara voluntariamente su certificado de armas de fuego y escopeta. El certificado fue entregado y no haremos más comentarios en esta etapa", señaló un portavoz policial.

A pesar de que Andrés no ha sido detenido ni imputado formalmente, esta medida se enmarca en las revisiones de seguridad realizadas por su colaboración en el caso Epstein. Las autoridades policiales finalmente concluyeron que no existían pruebas para continuar con el proceso, pero sí que pudieron retirarle el permiso de armas y las escopetas de la marca James Purdey & Sonsque tenía en su haber.

Ahora mismo, si quiere salir de caza debe hacerlo acompañado de alguien con un permiso de armas. Asimismo, no podrá hacer cosas como usar armas por su cuenta o transportarlas, a no ser que esté bajo supervisión.

Esta medida se ha hecho pública apenas unas semanas después de que una investigación policial afectase al patrimonio de la casa real británica a raíz de la polémica creada en torno al contrato de Andrés Mountbatten, sobre Royal Lodge, la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres y de la que se rumorea que se va a mudar.

Según estas informaciones publicadas en The Sun, el hijo de Isabel II se trasladaría a Marsh Farm, una residencia más pequeña y ubicada a unos 11 kilómetros al oeste de Sandringham.

El propio Andrés ya anunció durante el pasado mes de octubre que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraen" del trabajo del rey y de la familia real. Las investigaciones sobre el caso continúan con ahora la apertura de los documentos clasificados en los que Mountbatten vuelve a estar presente.