Muestra la carta de Papá Noel y es una auténtica fantasía: está arrasando

La llegada de la Navidad trae de la mano la llegada de la ilusión y la incertidumbre por saber si Papá Noel y los Reyes Magos van a traer los regalos que se han pedido en las cartas que se hacen o, si por el contrario, pueden venir acompañados de sorpresas que no se ven venir.

Una de las cartas que más se han hecho virales en los últimos días ha sido la de la usuaria de la red social X, la siempre conocida como Twitter, @yullorando, que ha publicado el listado de su hermana. "La lista de Navidad de mi hermana???", ha escrito en mayúsculas en su publicación.

En ella, ha acompañado de una imagen en la que se ve un folio con todo lo que le ha querido pedir a Papá Noel. Está dividido por apartados, que son ropa, maquillaje y hobbies. Sin embargo, en cada uno hay bastantes opciones.

Para la ropa, ha pedido "calcetines lindos, unas zapatillas, pantalones, joyas plateadas o un pijama de verano, así como un cortavientos". Después llega el turno del maquillaje, donde aparecen en el listado cosas como mascarillas, labiales, polvo, corrector, body mist de cerezas, crema para las manos y tinte de pelo con un color en cuestión.

Lo que ha destacado

Por último, llega el turno de las cosas por gusto. Hay lápices pastel buenos, un ordenador de archivos, una libreta pequeñas, CDs y álbumnes, un violín 4/4, una guitarra acústica y pandero con cuero. Finalmente pide también un libro de francés y una entrada de concierto Milo J, que señala en mayúsculas y subrayadas, justo antes de otra entrada más.

Su publicación se ha convertido rápidamente en la carta de Papá Noel más viral de este curso y en cuestión de escasos días lleva ya más de medio millón de reproducciones, así como ha superado la barrera de los 16.000 me gusta y casi ha llegado al millar de compartidos.