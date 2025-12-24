Los nuevos archivos del caso Epstein contienen acusaciones de violación contra Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, firma una orden ejecutiva que recomienda flexibilizar las regulaciones sobre la marihuana, en el Despacho Oval, el 18 de diciembre de 2025.

Los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein están mutilados, censurados, incompletos. Y, aún así, son una bomba. El Gobierno de Donald Trump ha intentado hacer control de daños con un estallido controlado, pero hay revelaciones realmente duras contra el republicano, que ha confesado que, al menos durante una década, tuvo en el financiero pederasta a uno de sus mejores amigos.

Esta noche se ha sabido que, entre las más de 30.000 páginas desclasificadas hay material en el que figura un testimonio captado por el Federal Bureau of Investigation (FBI) que se menciona a alguien que aseguró haber sido violada por el hoy presidente de Estados Unidos. El texto, explica EFE, no identifica a la persona que habló con las autoridades federales y tampoco a la supuesta víctima, ya que muchos detalles han sido censurados.

No es una lectura sesgada. La acusación es esa. Sin embargo, Justicia afirmó en un comunicado que algunos de estos documentos recién publicados "contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020". De ser ciertas, ya se habrían utilizado contra el neoyorquino, insiste la oficina.

Lo que dice en concreto esa declaración, registrada el 27 de octubre de 2020, es el relato de una persona que trabajó como conductor de limusinas en la zona de Dallas y que aseguró llevar a Trump en el año 1995 al aeropuerto de Fort Worth (Texas). El chófer contó al FBI que algunas de las cosas que Trump dijo durante una conversación telefónica que mantuvo durante el viaje "eran muy preocupantes". Añade que estuvo "a pocos segundos de detener la limusina en la mediana y a pocos segundos de sacarlo del coche y hacerle daño debido a algunas de las cosas que estaba diciendo", aunque decidió finalmente no hacerlo.

Durante esa llamada, Trump mencionó repetidas veces el nombre "Jeffrey" e hizo referencia a "abusar de una chica", según el conductor. A continuación, cuenta que cuando relató este encuentro con el entonces sólo magnate a una mujer que él conocía, el comportamiento de ella cambió de inmediato. Entonces, le aseguró que "Donald J. Trump la había violado junto con Jeffrey Epstein" y que una chica "con un nombre extraño" la "llevó a un hotel o edificio lujoso", y que "así fue como sucedió". La persona que informa al FBI de este episodio dice que aconsejó a la supuesta víctima "que llamara a la policía sobre el incidente", pero que ella respondió: "No puedo, me matarán".

"No puedo, me matarán"

El declarante, además, cuenta que no volvió a saber de esa mujer hasta el mes de enero de 2000, cuando otra persona le contó que "estaba muerta" y "que la encontraron con la cabeza destrozada en Kiefer, Oklahoma". Asegura que los investigadores que acudieron al lugar de la muerte dijeron "que no había forma de que fuera un suicidio", pero que el forense declaró oficialmente que la mujer se había quitado la vida. Un caso que arroja muchas dudas y que se desconoce si se removerá, ahora que han surgido estos nuevos documentos.

Jeffrey Epstein y Donald Trump, en una imagen de archivo. Davidoff Studios

Otros señalamientos del presidente

También se ha publicado en estas horas una denuncia presentada por una mujer anónima en enero de 2020, en Nueva York, en la que habla de presuntos abusos que sufrió a manos de Epstein y Ghislaine Maxwell (su exnovia y socia, condenada a 20 años de cárcel por facilitarle a las menores abusadas) y también de un encuentro en el que el pederasta llevó en 1994 a la supuesta víctima, que entonces tenía solamente 14 años, a conocer a Trump, que según la mujer mostró complicidad con Epstein cuando este realizó comentarios sugerentes.

El FBI también aseguró que una carta incluida en los nuevos archivos, que aparentemente está firmada por Epstein y hace referencia a Trump, es falsa, ya que, entre otras cosas, la letra no coincidiría con la de Epstein y la dirección del remitente no corresponde a la cárcel donde estaba recluido el magnate financiero, que según la versión oficial se suicidó en su celda en 2019.

También existe otra mención de Trump en otra declaración en la que una mujer lo acusa de haber organizado una fiesta para trabajadoras sexuales en su residencia de Mar-a-Lago.

"Chicas jóvenes y atractivas"

El Departamento de Justicia norteamericano lleva desde el viernes publicando cantidades masivas de documentos desclasificados sobre Epstein, con base en una ley aprobada en el Congreso en noviembre. El 19 de este mes era la fecha tope para que la Administración Trump los liberase.

Trump, que en un principio no quiso apoyar la publicación de los archivos y que después tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo del Congreso, aparece numerosas veces en la documentación del caso sobre el que fuera su amigo y con quien dijo cortar relaciones en 2004, antes de que Epstein fuera acusado de abuso y prostitución de menores y se suicidara en prisión en 2019. Ayer mismo, según se han ido peinando los papeles, trascendió que el mandatario viajó "muchas más veces" de lo que se creía en el avión privado del pederasta, al menos ocho veces entre 1993 y 1996, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con él y con una joven de unos 20 años.

Pero aparte de los vuelos, en las últimas horas destaca otra revelación, muy escabrosa. Se encuentra en una carta de Epstein enviada desde la cárcel, cuando ya estaba siendo procesado, a Larry Nassar, el médico osteópata del equipo nacional de gimnasia de EEUU que abusó sexualmente de cientos de niñas y jóvenes durante más de dos décadas, incluyendo a estrellas como Simone Biles, McKayla Maroney y Aly Raisman.

Más allá del hecho de que exista relación entre dos de los personajes más nauseabundos que ha dado el país en los últimos tiempos, está el contenido de esa misiva. "Como ya sabrás a estas alturas, he tomado el camino corto de regreso a casa", dice el escrito. "¡Buena suerte! Compartimos una cosa... nuestro amor y cuidado por las jóvenes, con la esperanza de que alcancen todo su potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas. Cuando una joven belleza pasaba cerca, a él le encantaba manosearlas, mientras que nosotros acabábamos agarrando comida en los comedores del sistema (penitenciario). La vida es injusta".

"Cuando una joven belleza pasaba cerca, a él le encantaba manosearlas"

La carta está sellada el 13 de agosto de 2019, tres días después de la muerte de Epstein, que se quitó la vida en prisión. Fue encontrada por los investigadores en la sala de correo de la cárcel varias semanas después, tras ser devuelta desde una prisión de Arizona.

Aunque Trump no ha sido acusado formalmente de delito alguno en relación con la trama de explotación sexual de menores de Epstein, la publicación de documentos es un nuevo golpe para su cuestionable reputación. El republicano figura en un gran número de fotos del archivo que han visto la luz en los últimos días, rodeado de mujeres jóvenes y en fiestas con Epstein, reflejo de la estrecha amistad que mantuvo con el depredador sexual durante años.

En la campaña electoral de 2024, la que le dio un segundo mandato en la Casa Blanca, Trump hizo de este caso un eje de sus discursos, acusando al Partido Demócrata de ocultar detalles durante los cuatro años de Joe Biden. Prometió que, si ganaba, arrojaría luz sobre la trama de abusos a menores, pero se está demorando en ello hasta el punto de que su partido, el Republicano, se ha dividido por ello entre quienes protegen a su líder por encima de todas las cosas y quienes quieren claridad, dado lo grave del caso.