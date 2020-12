A la viróloga Margarita del Val le preguntan si las vacunas serán seguras... y no puede ser más directa

La viróloga Margarita del Val, una de las científicas más reputadas del CSIC, ha garantizado que las vacunas que lleguen a la ciudadanía serán seguras.

En una entrevista en Espejo Público, la experta ha subrayado que “las vacunas son los medicamentos más seguros” y ha explicado que lo preocupante son los efectos adversos graves. Pero ha insistido en que durante décadas se ha comprobado que, si aparecen, lo hacen a las seis semanas o a los dos meses después de la inyección.

“Y en eso no ha habido que acortar en absoluto nada de tiempo. Seis semanas o dos meses después de que se han vacunado los voluntarios han transcurrido ya para muchos, por lo tanto los datos de seguridad van a ser sólidos”, ha subrayado la viróloga.

En ese sentido, Del Val ha sido extremadamente clara: “En la seguridad no tengo ninguna duda. Si lo aprueba la agencia del medicamento, confianza total. Si no son seguras no las va a aprobar. La agencia es totalmente rigurosa y ha contado con el tiempo para comprobarlo”, ha garantizado.

La experta ha admitido que su única duda con las vacunas es si serán todo lo efectivas que se espera o no.

Por otro lado, la científica ha explicado que “no hay ningún problema” en los efectos secundarios. “Lo primero que causan las vacunas es una reacción local en el sitio de la vacunación y eso es una señal de que están entrenando y preparando a nuestro sistema inmunitario”, ha apuntado.

“Esa fiebre local o incluso fiebre general, malestar general, entumecimiento... eso no son efectos adversos. Eso es simplemente que nuestro sistema inmunitario está reaccionando y hay personas en las que reacciona de una manera como más explosiva que en otras. Eso ni siquiera quiere decir que la vacuna sea mejor en unas personas que en otras”, ha anticipado.

Mientras, Reino Unido se ha convertido este miércoles en el primer país del mundo en aprobar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech para un uso generalizado, tras el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA).

El organismo británico considera que tras “meses de rigurosos ensayos clínicos y un exhaustivo análisis sobre los datos por parte de los expertos” la vacuna de la farmacéutica estadounidense y su socio alemán, cuya eficacia es del 95%, es segura y cumple con los niveles de calidad y efectividad.