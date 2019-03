Ábalos (PSOE) prefiere pactar con Ciudadanos que con los independentistas para la investidura

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que preferiría el apoyo de Ciudadanos que el de partidos independentistas en un hipotético pacto para investir a Pedro Sánchez, puesto que este apoyo es “preferible” al de alguien que “cuestione la unidad de España y el marco constitucional”.



En una entrevista en El Español, el también secretario de Organización del PSOE ha afirmado que el apoyo de Ciudadanos sería “bienvenido” si el PSOE necesitara de esta formación para lograr la investidura, y ha agregado que de hecho el PSOE lo ha pedido, pero no lo ha conseguido.



A juicio de Ábalos, el PP ha renunciado a ser primera fuerza en las próximas elecciones generales y su ”única estrategia” es un Gobierno con Ciudadanos y Vox.



A la pregunta de si el PSOE impondrá algún “cordón sanitario”, el titular de Fomento ha respondido que el PSOE lo tendrá respecto a los “elementos no democráticos”, a la “ultraderecha” y a aquellos “que han convivido con el terrorismo”, además de con “acuerdos que afecten a la integridad y unidad del Estado con fuerzas que no la reconocen”.



Ábalos ha argumentado que el Gobierno no debe actuar para no interferir en la “independencia” de la Junta Electoral en lo que atañe a la polémica sobre los lazos amarillos.