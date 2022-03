Aimar Bretos sentencia así la polémica por la frase de un consejero del PP sobre la pobreza

“Lo que sucede es que lees estos informes, sales a la calle y dices ‘oye, yo es que esto no lo veo’. Insisto, me encanta que existan para tomar nota y ayudar a las personas más desfavorecidas, pero tienen que ser informes más objetivos. La gente ve que Madrid es una región rica, que crece más rápido que España”, afirmó el portavoz. Además, ha cuestionado la “objetividad” del informe: “El ciudadano que salga a la calle puede pensar ‘¿este informe está hablando de Madrid?’”.

Y ha continuado: “A esta hora de la tarde, el Gobierno de Ayuso no ha pedido perdón aún por esa frase. Y lo grave es si realmente esto va más allá de un enroque político tras meter la pata. Lo grave es si realmente no creen que haya motivos para disculparse, porque eso querrá decir que ellos de verdad no ven pobres. No los ven en esa burbuja cuyo diámetro es todo lo que quede a menos diez minutos en Cabify de los barrios bien”.