“Ante estas declaraciones, decido hacer la siguiente aclaración”, empieza el texto del especialista, que divide su reflexión en los siguientes siete puntos.

1️⃣Yo no he trabajado para el Catering Naranjo y Henriquez NUNCA.



2️⃣Por supuesto, si no he trabajado nunca en ningún concepto, menos para supervisar los menús.



3️⃣Por lo tanto la afirmación que hace la trabajadora de “Aitor Sánchez, ¿conoces a Aitor Sánchez? Él es el que nos revisa el menú. Yo hablo con él constantemente” es MENTIRA.



4️⃣En Gran Canaria yo tengo relación con un Colegio de la isla, al que hace dos años le hicimos una renovación de menú desde Centro de Nutrición Aleris y en el que a día de hoy asesoramos a su profesorado y directiva sobre qué acciones llevar en el Centro.



5️⃣ El menú se lo dimos al colegio, y por supuesto:

Es un menú saludable, con productos locales, y no justifica la introducción de alimentos malsanos, sino que los disminuye progresivamente.

Ese menú NO es el que el catering Naranjo sirve a otros colegios, ya que tiene un coste y una exigencia superior.

No somos responsables de el menú de OTROS colegios de la isla.

6️⃣ El menú que diseñamos para el colegio recibimos una pega por parte de una familia: que tenía demasiado pescado XD.



7️⃣Personalmente he descartado acciones legales. La dietista-nutricionista que aparece en el vídeo conoce mi trabajo y que yo colaboraba con un colegio en la isla. Se puso nerviosa y quiso utilizar mi nombre como aval. Algo que obviamente es muy feo. Ella me trasladó sus disculpas al finalizar la grabación reconociendo que se había equivocado. Fue a través de un contacto común.

No voy a tomar ninguna represalia más, dado que el programa me dio la oportunidad de aclararlo por llamada telefónica.



8️⃣Bonus track: La última (y única vez) que yo he trabajado para un catering fue en el año 2010, en el que daba servicio al Hospital de Alicante. Una sustitución de cinco días, ¡y nunca máis! ― Aprovecho para agradecer a laSexta, a la productora y a Alberto el haber tratado esta temática 💪