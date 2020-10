'Antidisturbios', la serie que los sindicatos de policía no quieren que veas

De qué va Antidisturbios

Decía Rodrigo Sorogoyen en una entrevista con Público previa al estreno, que la voluntad de Antidisturbios “es meter al espectador in situ” en una Unidad de Intervención Policial : “Ni embellecer ni demonizar, pero sí que el espectador viva de manera literal o de la manera más hiperrealista posible lo que vive esta gente, para que luego ya juzgue”.

El punto de arranque de esta miniserie de seis episodios, cada uno de 50 minutos, es un desahucio en el centro de Madrid. El desalojo se complica y sucede una tragedia, que obliga a un equipo de Asuntos Internos de la Policía a investigar los hechos. La agente de Asuntos Internos Laia (Vicky Luengo), la encargada de investigar los hechos, se obsesiona con el tema y acaba sacando a la luz asuntos que no imaginaba.

Por qué se está criticando

Las críticas a Antidistubios vienen de los propios antidisturbios. Son ellos quienes han puesto el grito en el cielo, liderados por SUP ( Sindicato mayoritario en afiliación del Cuerpo Nacional de Policía. Liderazgo, Compromiso y Cambio ) y JUPOL (Sindicato líder de la Policía).

Desde SUP se quejan también de aparecer en los títulos de crédito, en el apartado de Agradecimientos, y piden a Movistar+ que elimine su nombre.

Este sindicato apunta que no entiende “quién y en qué términos habría podido aconsejar al director y a su equipo sobre la realidad el trabajo de las UIP”.

Lo que dicen desde la serie los antidisturbios

Lo contó días antes del estreno y no se ha vuelto a pronunciar. Tampoco la guionista Isabel Peña, que en una entrevista también previa en ABC aseguraba que en esas conversaciones descubrieron “cosas muy jugosas y otras tan obvias como que son personas normales y corrientes”. Ni siquiera han hablado (ni van a hablar) desde Movistar+, que prefieren no alimentar. “Respetamos mucho la libertad de expresión y la manera en que se expresan los sindicatos, pero es una obra de ficción donde pasan cosas inventadas que no son documentales y, lógicamente, para recrear las mecánicas del trabajo se ha contado con la colaboración de la DGP”.