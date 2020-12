Así fue mi odisea para casarme con mi marido en prisión durante la pandemia

En nuestra sociedad, a las mujeres que nos casamos con presidiarios nos miran con una mezcla de curiosidad mórbida y repulsión. Refugiándose en el argumento de la “seguridad”, el sistema penitenciario nos recuerda constantemente que los prisioneros no son humanos, que no podemos quererlos, que no pertenecen a “nuestra” sociedad. Solo así se explica que en Estados Unidos haya 2,2 millones de personas en la cárcel.

Si Chris enfermaba de gravedad y todavía no estábamos casados, no tendría ningún derecho legal de ir a verle. Si me hubiera pasado a mí, él no habría tenido derecho a ir a mi funeral.

La respuesta que me llegó del DOC fue que, como en el estado de Washington no se permitían las bodas virtuales, solo podía esperar a que se reanudaran las visitas.

Emocionada, me puse en contacto con el DOC y esgrimí la buena noticia. En cuestión de una hora, recibí dos mensajes: uno de ellos, del jefe del departamento diciéndome que parecía factible oficiar una boda por videoconferencia. El segundo, de una trabajadora varios rangos inferior diciéndome por teléfono que, por política del departamento, no podían permitir la grabación y retransmisión de la ceremonia, por lo que no podríamos casarnos por videoconferencia.

Cuando le pedí que me contara más sobre esa política, me preguntó con retintín: ”¿Por qué tanta prisa?”.

Cuando le pedí que nuestras conversaciones fueran por correo para que constaran por escrito, me escribió diciéndome: “Lamento que no haya querido seguir hablando por teléfono para contarme sus preocupaciones y poder hacerle preguntas al respecto. Por correo no podemos tratar este asunto”.

Quienes trabajan en el DOC a menudo tienen una perspectiva muy estrecha de lo que son los prisioneros. No son personas, sino la encarnación de sus peores errores, seres repulsivos. Al parecer, los trabajadores del DOC conocen a los prisioneros. Sus esposas, no.

Algunas personas dicen que no conoces a alguien hasta que visitáis juntos un supermercado abarrotado entre semana antes de cenar cuando ambos estáis hambrientos. O hasta que os toca fregar una pila de platos y cubiertos sucios cuando ambos estáis cansados. Quizás mucha gente pueda vivir esa experiencia. Aunque en realidad no me he visto en esa situación con Chris, a juzgar por el interés que pone en que su celda esté impecable, sospecho que es más limpio y apañado que yo. A cambio, yo he conocido su verdadero carácter cuando está sometido día tras día a un sistema penitenciario cuyo objetivo es hacerle pedazos.