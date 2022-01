Baldoví retrata al PP y les recuerda lo que han hecho en Twitter: "Esto sí es un papelón"

El diputado de Compromís Joan Baldoví ha dado una contundente respuesta al Partido Popular este martes en el Congreso de los Diputados.

El partido de Pablo Casado no ha logrado los apoyos necesarios en la Diputación Permanente —órgano de decisión de la cámara cuando no hay sesiones como ocurre en el mes de enero— para forzar las comparecencias del ministro de Consumo, Alberto Garzón y del de Agricultura, Luis Planas y abordar así las declaraciones del primero en The Guardian.

Ha sido Baldoví uno de los más contundentes en su réplica y ha recordado que las cuenta del PP en algunas comunidades autónomas han borrado tuits “apresuradamente” criticando las macrogranjas, tal y como hizo Garzón en el medio británico.

“Esto sí que es un papelón”, ha afirmado el diputado valenciano. “Sin hablar de lo que les interesa a los ciudadanos. Seguimos alimentando una campaña sin hablar de las propuestas y sin hablar, por ejemplo, de la financiación ilegal del PP en Salamanca”, ha comentado Baldoví en referencia a la postura de los de Casado en la campaña electoral de Castilla y León.

Sobre las macrogranjas, ha hablado de un artículo en el que define a este tipo de ganadería como de “low cost”: “Cuando la densidad es muy alta no estamos hablando de una granja estamos hablando de producción industrial, es decir, estamos hablando de industrias de la carne. No es ganadería, es industria”.