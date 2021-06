Bertín Osborne sorprende a Ayuso soltándole una frase que piensan muchos de izquierdas

La presidenta de la Comunidad de Madrid no esquiva el asunto y replica con aparente normalidad: “Yo hago las cosas de otra manera. Yo represento al centro derecha distinto”.

Osborne también le hace otras preguntas jugosas, aunque en los adelantos de Telecinco no se escucha la respuesta de Ayuso. ”¿En algún momento has pensado que el PP debería hacer autocrítica en algunas cosas? Porque no puede ser que en todo se haya equivocado el Gobierno”, le plantea. En otro momento le pregunta directamente: ”¿Tú consideras que Vox es ultraderecha?”. Y otra cuestión muy clara: ”¿Cuándo a ti te llaman facha qué piensas?”

El presentador y la política también hablan de otras cosas más íntimas, como la relación de ella con sus padres o con sus parejas.

También habla de sus años en la Universidad Complutense y sale a la luz Pablo Iglesias. El exlíder de Unidas Podemos, ahora fuera de la política, fue uno de los estudiantes más destacados y reconocidos del centro, en el que también ha dado clase.

Y aquí viene otra sorpresa de Bertín. El presentador pregunta si son de la misma edad “más o menos”, pero lo que no sabía es que literalmente nacieron el mismo día. “No me lo puedo creer”, afirma Osborne. “Así te lo digo”, responde ella.