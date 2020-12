″¿Qué habitaciones? ¡Habitaciones no hay! Esto es un solar lleno de camas. ¡Aquí no hay habitaciones! Esto no es un hospital, esto es el Ifema pero aquí montado”, aseguró uno. Otro afirmó que “mañana no está la cosa” todavía como para que entren pacientes. “Esto no está ni empezado”, añadió otro. “Le falta todo”, afirmó otro más.

Este lunes, Comisiones Obreras ha criticado que la Consejería de Sanidad haya convocado una reunión con los sindicatos para mañana a las 12.30 horas, tras el acto de apertura del hospital, precisamente para tratar de su plantilla.