Casado rechaza valorar la imputación de Cospedal entre abucheos de militantes del PP a la prensa

El líder de los populares ha argumentando que “hace cuatro meses dije que no iba a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar”, aludiendo a la estrategia de silencio que el PP mantiene desde el juicio a Bárcenas. Casado también ha esgrimido que, a su juicio, “son cuestiones que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular”. No obstante, en el pasado, el apoyo de Cospedal fue vital para su llegada a la presidencia del PP.

Después, Casado se ha escudado en que el objeto de su visita era abordar la situación de Ceuta y la pregunta realizada “nada tiene que ver con las preocupaciones que tienen los españoles y las soluciones que hoy venimos a aportar”. Acto seguido recibió numerosos aplausos.

Segunda oportunidad

A pesar de los abucheos a la prensa, otra periodista ha insistido tratando de buscar una respuesta de Casado a si habrá expediente a la exsecretaria general tras su imputación. “Le agradezco la pregunta y respeto muchísimo que insista, pero de verdad, que mi compromiso con los valores que representa el Partido Popular en su servicio público siempre van a estar vinculados, como dije hace cuatro meses, a hablar de lo que yo puedo hablar y lo que me corresponde valorar”, ha replicado el dirigente popular.

Eso sí, Pablo Casado ha dejado claro en esta segunda interlocución que son “cuestiones de las que no tengo ninguna información”, a pesar de que la imputación de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, fue la gran noticia de las últimas 24 horas.