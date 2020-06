Casado, sobre las residencias: "Donde más fallecidos hubo fue en comunidades donde no gobierna el PP"

Pablo Casado, presidente del PP, ha participado este domingo en un acto de campaña de los populares gallegos de cara a las elecciones del 12 de junio a las que se presenta el actual presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

En dicho acto, Casado ha hablado de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis del coronavirus, en el primer día sin el estado de alarma desde el pasado 14 de marzo.

Y ha dejado esta frase sobre las residencias de ancianos:

“Me causa sonrojo porque, lamentablemente, a nivel nacional las estadísticas dejan muy claro que donde más fallecidos hubo fue en comunidades autónomas donde el PP no gobernaba. Pero esto es la primera vez que lo digo, porque no me parece relevante, porque nosotros no somos así. Al revés, nosotros lo que decimos es que, aunque haya sido en comunidades autónomas gestionadas por otros partidos donde más muertos ha habido en residencias de ancianos, lo que nos tiene que preocupar es que esto no se repita, gobierne quien gobierne”.