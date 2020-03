Cómo actuar con la gente mayor ante la crisis del coronavirus

“Se incide mucho en su vulnerabilidad y esto les produce un miedo mayor”, explica el psicólogo clínico Juan Castilla, especialista en Gerontología e Inteligencia Emocional, del Colegio de Psicólogos de Madrid (COP) . El temor es para ellos y también para sus familiares, que ya no saben cómo comportarse para no exponer a los ancianos a un potencial contagio.

La situación no es fácil de manejar. Hace una semana la Comunidad de Madrid decretó el cierre durante mínimo un mes de 213 centros de día por “un riesgo inminente de contagio”. El lunes puso límite a las visitas en residencias de la tercera edad, una medida que también ha adoptado la Xunta de Galicia y que probablemente se extenderá a otras Comunidades Autónomas. Los viajes del Imserso se han cancelado y, por si no fuera suficiente, en Madrid también se aconseja a los mayores que se queden en casa y no usen el transporte público.