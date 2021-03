Cómo conseguir el carnet de manipulador de alimentos 'online'

Después de una temporada complicada para muchos sectores, y muy especialmente para la hostelería, son muchas las personas interesadas en conseguir el carnet de manipulador de alimentos-o renovar el que ya tienen (si ha caducado)- para mejorar las posibilidades de conseguir empleo.

Y no solo es importante para aquellos que buscan empleo, si no también para aquellos que trabajan manipulando alimentos y que deben actualizar sus conocimientos cada cierto tiempo.

¿Qué dice la normativa?

Y es que la normativa nos dice que no vale con disponer de esta formación cuando se trabaja manipulando alimentos en ciertos sectores (hostelería, restauración, alimentación, transporte, envasado, etc) si no que, además, es requisito que dicha formación esté actualizada adecuadamente.

En ese sentido, en los últimos años hemos tenido 3 grandes cambios que han impactado notablemente en la formación en manipulación de alimentos:

Primero con la inclusión de formación en alérgenos.

Posteriormente con la prevención de acrilamida en alimentos.

Y finalmente, con las medidas para mitigar el impacto de la Covid-19.

En caso de no disponer de formación en dichos aspectos, es fundamental que nos reciclemos y que, además, podamos demostrarlo en caso de inspección.

Así pues, sea cual sea nuestro caso, tanto si es para formarnos por primera vez como si es para renovar nuestros conocimientos, lo ideal es realizar de nuevo el curso y obtener un título certificado por una academia para demostrar dichos conocimientos.

En este punto, es importante señalar que no existe una formación homologada como tal. Hace muchos años que dicha homologación dejó de existir. Lo cual no implica que no sea necesaria dicha formación. Sigue siendo necesaria.

La diferencia principal es que anteriormente la formación se tenía que realizar en ciertos centros homologados y, actualmente, se puede hacer en academias especializadas o mediante formación por parte de la propia empresa.

Lo mismo pasa con la caducidad de la formación. Antiguamente era necesario renovar la formación cada 4 años por Ley. A día de hoy, aunque no existe un plazo marcado por Ley, la mayoría de academias consideran razonable mantener un plazo de renovación similar: entre 3 y 5 años.

¿Es mejor hacerlo online o presencial?

Ambas formas son igual de válidas a nivel legal. Sin embargo, la opción más habitual es hacerlo online, puesto que es mucho más rápido, más cómodo y tan válido como hacerlo de manera presencial.

También suele resultar más barato. De ahí que sea la opción más habitual desde hace varios años ya.

¿Qué debo tener en cuenta?

La cosa se complica un poco cuando tenemos que elegir dónde hacer el curso de formación. Y es que tenemos una oferta un tanto dispar. Desde academias de formación con amplia experiencia y perfectamente fiables hasta sitios web que ni siquiera cumplen con las normativa de protección de datos ni tienen una academia que respalde los certificados. Estos últimos, además, suelen aparecer y desaparecer cada poco tiempo.

Por ello, es importante saber diferenciar entre unos y otros para elegir la plataforma adecuada. No queremos invertir en un curso de una entidad que no tenga reconocimiento, que sea ilegal o que simplemente desaparezca en unas semanas o meses.

Entre otras cosas, debemos tener en cuenta que el sitio web tenga experiencia impartiendo este tipo de formación. También que el profesor sea un experto cualificado. Que la formación esté actualizada. Que incluya formación en manipulación de alto riesgo y válida para nuestro sector. Que nos ofrezcan una certificación con un identificador que permita acreditar la formación, etc.

Ojo con las opciones sospechosamente baratas, ya que suelen indicar que no hay una academia real que respalde el certificado. Cuidado con esos cursos.

¿Dónde puedo hacerlo si no quiero complicarme buscando?

Por nuestra parte, tras analizar los principales cursos disponibles online, nos quedamos con el curso de Coformaciónpuesto que, además de ser una academia de confianza y cumplir con los requisitos legales, ofrecen una serie de ventajas que la convierten (según nuestro criterio) en la mejor oferta actual:

El nivel del curso es de manipulador de alto riesgo (el más alto) . Es válido para todos los sectores.. Su atención al cliente es muy rápida y atenta. La plataforma es muy sencilla, clara y va muy rápido. Obtienes el certificado con identificador único al instante.

Por lo demás, su curso está perfectamente actualizado. Tanto es así que, de hecho, fue el primer curso en incluir medidas para prevenir la Covid-19 de todos los cursos que revisamos.

También incluyen descuento para las personas que están desempleadas. Para ello solo solicitan una copia de la demanda de empleo (DARDE) que facilita gratuitamente el SEPE (antiguamente INEM).

Si no quieres complicarte la vida comparando unas y otras, esta es la academia que recomendamos.

¿Cómo funcionan estos cursos online?

Si bien no existe una fórmula única para todos estos cursos, sí podemos decir que hay unas pautas comunes que se suelen dar en todos ellos.

Lo primero es que los cursos suelen ser 100% online. El alumno accede al material del curso, una veces tras registrarse en la plataforma y en otros casos no. En algunas plataformas es necesario pagar el curso antes y en otras el acceso al material de estudio es gratuito.

Una vez que el alumno ha estudiado dicho material, puede realizar el examen si se siente preparado para ello. O esperar un poco hasta estarlo. En cualquier caso, el alumno decide cuándo hacer el examen.

Dicho examen suele ser corregido automáticamente por parte de la plataforma, aunque algunas plataformas más anticuadas aún piden que se les envíe las respuestas por email. Esto, además de resultar un poco arcaico, implica que tendremos que esperar unas horas o días hasta tener respuesta de la academia.

Sin embargo, esto son excepciones. La mayoría nos dará el resultado al instante y, en caso de aprobar, nos ofrecerá la posibilidad de recibir el correspondiente certificado que acredita nuestros conocimientos.

Finalmente, solo tendremos que hacer el pago online y recibiremos nuestro certificado una vez que el pago sea verificado.

El certificado debe incluir, además de nuestros datos personales, un código único que identifique al certificado y que permita que las autoridades comprueben dicha formación. Además, debe incluir un resumen de la formación y una estimación de las horas lectivas necesarias para superar el curso.

Adicionalmente, es aconsejable que incluyan también la fecha a partir de la cual recomiendan la renovación de dicha formación.

Y poco más. Con eso sencillos pasos podremos obtener nuestro propio carnet de manipulador de alimentos.

De todos modos, si tienes dudas puntuales con algún aspecto, quizás sea una buena oportunidad para comprobar la atención al cliente de la academia que te interesa. Si tardan en responder tendrás una señal de que es mejor que busques otra.