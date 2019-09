23 datos curiosos que seguro que no conocías de 'Dolor y gloria'

10. La escena en la que Julieta Serrano y Antonio Banderas caminan por el pasillo no estaba inicialmente en el guion. Almodóvar la escribió la noche anterior a rodarla. “Esa conversación nunca ocurrió. No es real porque no es mi vida, yo nunca tuve esa relación con mi madre. Sin embargo, es verdad que en esa escena estoy tocando algo que no había tocado antes. Esa secuencia resume de un modo profundo y doloroso algo que no tiene que ver tanto con mi madre como con mi infancia y adolescencia. La extrañeza que yo veía a mi alrededor”, explicó.

11. Lo que sí es cierto es el reproche que Julieta Serrano le hace a Salvador cuando le dice que sus vecinas del pueblo se le quejan porque las sacan en las películas.

12. Dice Almodóvar que en esta película hay trozos de anteriores trabajos: “Hay una audición que el cura hace en un seminario elige al niño como solista del futuro coro. Esa escena podría insertarse en La mala educación y continuar (con La mala educación)”.

13. El cameo de Agustín Almodóvar (hermano de Pedro y productor de El Deseo) es en el colegio. Hace de uno de los sacerdotes.

14. Almodóvar nunca vivió en una cueva, aunque Orellana la Vieja, el pueblo de Badajoz al que se mudó con su familia desde Calzada de Calatrava (Ciudad Real), las casas son de adobe. “Vivíamos en un barrio que era como el Lejano Oeste”.