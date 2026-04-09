Una de las cocineras de hospital más prestigiosas de España habla así de las comidas en ellos

La cocinera principal de la Clínica Universidad de Navarra, Xandra Luque, ha estado en el Hoy por hoy de la Cadena SER para hablar de cómo es la comida en los hospitales y hablar de su experiencia tras haber estado en un restaurante dos estrellas Michelin y haber recibido multitud de premios y galardones a su trayectoria.

La especialista ha sido preguntada por cómo es la situación de la comida en los hospitales y ha hecho una radiografía sobre si se come mal en ellos: "Yo creo que no es que haya una mala práctica, realmente. Creo que, de hecho, ahora cada vez se está haciendo mejor porque en España estamos cada vez más preocupados por el mundo de la alimentación".

"Es simplemente que quizá no hemos puesto el foco ahí y no se ha dado tanta importancia que la cocina forme parte del tratamiento. Esto no tiene que formar parte de un aspecto económico, sino de un cuidado hacia la persona y de cuidar cuatro detallitos en el plato", ha sentenciado.

Cocinar con amor

Àngels Barceló, la presentadora del programa, le ha comentado que "cuando se dice que la cocina forme parte del tratamiento es porque quitan la sal, solo ponen hervidos", pero incluso así de hacerlo con cariño o amor.

"Es fundamental eso. Yo además siempre digo que a un plato cuando le falta el cariño es que no está terminado. Es esencial esa parte y yo formo mucho a la gente en este aspecto a los cocineros que tengo, que tengo que decir que tenemos un equipazo y viene la gente muy ilusionada con este tema", ha apuntado Luque.

De hecho, ha contado que este martes cocinó junto al chef Nino Reduello y que les decía que "es alucinante la ilusión que tiene la gente en cada detalle" y que hasta estaba alucinado de cómo emplatamos.

"Les digo que hay que pensar que quien está ingresado es nuestra madre o nuestra abuela y que eso es algo esencial en nuestra vida. Creo que ahí te cambia un poco la perspectiva y empiezas a tratar ese plato de otra manera", ha concluido Luque.