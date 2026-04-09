Un casco azul murió por un disparo de tanque de Israel y dos más, por un explosivo colocado por Hezbolá

Entierro del mayor de Infantería Zulmi Aditya Iskandar, casco azul muerto en la misión de la ONU en Líbano, el 5 de abril de 2026, en Bandung (Indonesia).

Una investigación preliminar de las Naciones Unidas ha determinado que los tres cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL / UNIFIL) que murieron en el país árabe el mes pasado probablemente fallecieron a causa de disparos de tanques israelíes, en el caso de uno de los incidentes, y por un artefacto explosivo improvisado de Hezbolá, en el otro.

"Hemos solicitado a las partes pertinentes que las autoridades nacionales investiguen y enjuicien los casos para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la rendición de cuentas penal por los crímenes cometidos contra las fuerzas de paz", declaró Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

El primer caso se remonta al 29 de marzo, cuando un casco azul indonesio murió y otros tres resultaron heridos por un proyectil que explotó cerca de una posición de la UNIFIL. Al día siguiente, otros dos soldados de la misma unidad murieron en una explosión que destruyó su vehículo. Un tercero resultó gravemente herido y un cuarto, levemente.

Respecto a la primera muerte, la investigación indica que "el proyectil era una munición de 120 mm del armamento principal de un tanque, disparada por un tanque Merkava de las Fuerzas de Defensa de Israel desde el este", dijo Dujarric. La UNIFIL había comunicado la ubicación de todas sus posiciones e instalaciones al ejército israelí en dos ocasiones en los días previos al incidente, precisa.

La explosión del 30 de marzo, por su parte, fue causada por un artefacto explosivo improvisado, añade el portavoz. "La investigación ha determinado que, dada la ubicación del incidente, la naturaleza de la explosión y el contexto actual, lo más probable es que el artefacto explosivo improvisado fuera colocado por Hezbolá", afirmó.

La UNIFIL ha servido como fuerza de mantenimiento de la paz entre Israel y el Líbano desde 1978, pero ahora se encuentra atrapada en el fuego cruzado entre el ejército israelí y Hezbolá, respaldado por Irán.

Israel arrestó a un casco azul español en Líbano y lo liberó tras las protestas de España La ministra Margarita Robles ha anunciado que se reforzará el contingente español en la FINUL con un equipo médico.

Señalamiento de Indonesia

Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia anunció ayer que ha recibido las conclusiones preliminares de la ONU y reclama que haya asunción de responsabilidades. "El Gobierno de Indonesia ha instado a todas las partes pertinentes a investigar y enjuiciar a los responsables, y a garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra el personal de mantenimiento de la paz", declaró la funcionaria del ministerio, Veronica Vicka Ancilla Rompis.

Según remarcó, las operaciones militares que Israel lleva a cabo en el sur del Líbano "seguirán poniendo en peligro al personal de mantenimiento de la paz". "Todas las acciones que pongan en peligro al personal de mantenimiento de la paz constituyen una grave violación del derecho internacional y no deben permitirse que continúen", indicó.

Al preguntársele si Indonesia estaba considerando suspender el despliegue de fuerzas de paz en el Líbano, la portavoz del ministerio, Yvonne Mewengkang, dijo: "Cada decisión que tomemos relacionada con este tema será sometida a una consideración muy, muy cuidadosa".