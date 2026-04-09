Trump amenaza con una ofensiva mayor si falla el acuerdo con Irán y ordena que las tropas de EEUU se mantengan en la región

El presidente de EEUU, Donald Trump, en una rueda de prensa sobre Irán en la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado esta madrugada que sus buques y aeronaves militares permanecerán alrededor de Irán, pese al alto el fuego alcanzado ayer, y amenazó con reanudar los ataques si Teherán no cumple plenamente con el acuerdo, de una enorme fragilidad en sus primeras horas de aplicación.

"Todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidenses, junto con municiones y armamento adicionales, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo alcanzado", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

"Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzarán los ataques, más intensos y contundentes que nunca", añadió el presidente.

Irán declaró ayer que sería "irrazonable" continuar las conversaciones para forjar un acuerdo de paz permanente con Estados Unidos, previstas para el sábado en Islamabad (Pakistán), después de que Israel bombardeara Líbano con su ataque más contundente hasta la fecha en esta oleada de violencia, causando cientos de muertos, hasta 250 según las autoridades locales.

Las posturas de ambas partes sobre el programa nuclear iraní también parecen muy distantes a esta hora. Trump afirmó que el régimen teocrático había acordado detener el enriquecimiento de uranio (la base con la que se hacen, si hay voluntad, bombas nucleares), mientras que el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bager Qalibaf, declaró que, según los términos del alto el fuego, se le permitía continuar enriqueciéndolo.

"Se acordó hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa en sentido contrario, NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el Estrecho de Ormuz PERMANECERÁ ABIERTO Y SEGURO", añadió Trump en su publicación de Truth Social de anoche.

Un "conjunto" de puntos

Previamente, Trump había dicho que tan sólo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten.

"Existe un único conjunto de 'puntos' significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones", escribió el mandatario en su red social, igualmente.

Se sabe que Irán ha planteado un plan de diez puntos para negociar, entre los que se cuentan la reapertura del estrecho de Ormuz, la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos desplegadas en la región, el levantamiento de todas las sanciones contra Irán y que todo lo anterior quede recogido en una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y tienen previsto reunirse a final de semana en Islamabad para negociar un fin al conflicto.