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Albares anuncia la reapertura inmediata de la embajada de España en Teherán tras más de un mes cerrada por la guerra
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Albares anuncia la reapertura inmediata de la embajada de España en Teherán tras más de un mes cerrada por la guerra

El ministro de Asuntos Exteriores ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní.

Sergio Coto
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El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEFE/Zipi

España reabre su embajada en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, vuelva a la capital iraní y reabrir, así, de forma inmediata la embajada española.

Albares ha detallado la decisión en declaraciones a periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Una medida que se adopta tras más de un mes cerrada por la guerra.

Albares ha explicado que la reapertura se adopta tras las dos semanas de alto el fuego que tanto Estados Unidos como Irán han acordado esta misma semana. El objetivo es el que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

"Dada la nueva situación y que tenemos dos semanas por delante, he dado instrucciones al embajador de Teherán (Antonio Sánchez-Benedito Gaspar) para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada de España en Teherán y que nos sumemos desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz", ha señalado.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha asegurado en declaraciones a los medios.

España cerró su embajada en Irán el pasado 7 de marzo, después de los bombardeos en Teherán de EEUU e Israel y facilitar la salida de todos los españoles residentes en el país que solicitaron su marcha.

Sergio Coto
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Redactor de tecnología, economía y actualidad y responsable de fin de semana de El HuffPost. Lleva más de un año cubriendo los principales movimientos, novedades y eventos de la industria tecnológica y siempre pendiente de la actualidad política, económica y global. Contándolo todo de una forma más cercana y rigurosa. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó antes en 20 Minutos, El Mundo, Bankinter, LaSexta y ElPlural.com.

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