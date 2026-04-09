El director del Centro de Estudios de la ONU deja una frase sobre Sánchez de esas que resuenan varios días

Pedro Sánchez ha vuelto a ser objeto de análisis fuera de España por la postura antibelicista que adoptó el presidente del Gobierno de España desde el minuto uno de la guerra iniciada por Israel y por Estados Unidos contra Irán.

Donald Trump anunció el miércoles una tregua de dos semanas después de decir en su red social que iba a borrar del mapa a Irán y que iba a dejar al país en la Edad de Piedra si no abría el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del petróleo mundial.

Aún así, Sánchez no se ha quedado satisfecho porque Líbano se ha quedado fuera del alto el fuego. El presidente del ha exigido en sus redes sociales que el alto el fuego que se ha pactado entre EEUU, Israel e Irán se incluya a Líbano, después de que el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, le lanzara el mayor ataque desde que comenzase la guerra.

La postura de Sánchez, de los pocos líderes europeos que desde el minuto uno dijo estar en contra de la guerra, ha sido aplaudida por numerosos rostros de reconocido prestigio de fuera de España.

Aplausos de Reino Unido

Mark Seddon, director del Centro de Estudios de las Naciones Unidas de la Universidad de Buckingham (Reino Unido) y profesor de Estudios de las Naciones Unidas y Diplomáticos, ha dejado una de esas frases sobre Pedro Sánchez que no deja de compartirse.

"Un Primer Ministro del que España puede estar orgullosa. (Ojalá pudiéramos decir lo mismo del nuestro)", ha escrito Seddon, que también fue asesor de Medios de Comunicación de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mismo día, el prestigioso economista británico Owen Jones, también ha alabado la labor de Sánchez y ha dicho de él que "se ha convertido en el líder de Europa". Del mismo modo, el escritor portugués Bruno Maçães, exsecretario de Estado para Asuntos Europeos del gobierno de Portugal, ha dicho del líder del PSOE: "Pedro Sánchez sale de esto como el único líder europeo que puede ver más allá del día siguiente".