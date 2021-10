El ovacionado discurso de Diego Luna utilizando lenguaje inclusivo

“Yo más que un reconocimiento a lo hecho, pienso que es un compromiso a lo que me queda por hacer, un compromiso a seguir contando historias y a seguir con mi quehacer”, comenzó.

“La pandemia nos trajo la certeza de una responsabilidad inminente. No podemos volver a lo mismo. Sería una pena regresar a donde estábamos y no aprovechar la oportunidad que estos momentos tan complejos nos traen. Sería casi un suicidio colectivo”, exhortó.

El intérprete de Rogue One: una historia de Star Wars, añadió que “nos toca replanteárnoslo todo. Nuestra relación con esta Tierra, que hemos destruido en nombre del progreso y el desarrollo. Nos toca vivir con mayor empatía y curiosidad por las otras y los otros”.

“Una responsabilidad, además, que toca lo más íntimo y lo más privado, que debe acompañarnos en lo profesional, pero además transformar nuestro comportamiento en la arena pública. Nos toca sanar lo que nos ha pasado, no evitarlo. No hacer como que no pasó”, continuó.