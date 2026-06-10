Ester Muñoz le dice a Cuerpo que no responde y él recuerda un detalle no menor de estos dos años como ministro

Nuevo choque dialéctico entre el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. Un intercambio de pareceres que poco a poco se va convirtiendo en un clásico de los miércoles en la sesión de control.

En esta sesión, Muñoz le ha dicho a Cuerpo que no suele responder a las preguntas que le hace y él ha tirado de ironía para decir que cuando era ministro de Economía el PP estuvo dos años sin hacerle ninguna pregunta.

"No deja de resultar curioso, señora Muñoz, que después de dos años sin hacerme absolutamente ninguna pregunta con respecto a los temas relativos a mi ministerio ahora que han cogido carrerilla resulta que lo que sucede es que no les gustan mis respuestas", ha respondido Cuerpo.

Por último, el vicepresidente ha querido ceñirse a la pregunta concreta que ha registrado el PP que venía a decir algo así como que si pensaba responder a las preguntas que le formulaban.

"La respuesta es que sí, por supuesto seguiré haciéndolo lo mejor que sepa y que pueda, muchas gracias", ha zanjado Cuerpo.

En su turno de réplica, Muñoz ha criticado al Gobierno por el caso de la fontanera Leire Díaz: "Un inocente que descubre toda la corrupción en su Gobierno hace mucho que hubiese dado explicaciones, dimitido y convocado elecciones. La huida hacia adelante solo delata más al culpable".

"Mi actitud ante este tipo de comportamientos irregulares es de indignación, incomprensión y rabia", ha respondido, de nuevo, el vicepresidente Cuerpo en el segundo turno.

Antes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han tirado los trastos a la cabeza nombrando los casos de corrupción de cada partido político. El líder del PP ha dicho que Sánchez pasará a la historia "por ser el inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia".

Y el presidente del Gobierno ha respondido que asume sus errores pero que "jamás voy a asumir su hipocresía. El partido de la Púnica, de la Kitchen, de Marcial Dorado... Lecciones, ninguna".