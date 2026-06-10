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La emocionante sorpresa de Taylor Swift en el estreno de 'Toy Story 5'
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La emocionante sorpresa de Taylor Swift en el estreno de 'Toy Story 5'

La artista forma parte de la banda sonora de la cinta con 'I Knew It, I Knew You'.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Taylor Swift, en el estreno de Toy Story 5 en Los Angeles
Taylor Swift, en el estreno de Toy Story 5 en Los AngelesGetty Images

Hay una amiga en Taylor Swift. La estrella de la música forma parte de la banda sonora de Toy Story 5 y ha vuelto a sus raíces country con la canción I Knew It, I Knew You. por eso la cantante no se ha querido perder el estreno por todo lo alto de la película en Los Angeles. 

"Siempre he soñado con tener la oportunidad de escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de cinco años viendo la primera película de Toy Story", escribió Swift en sus redes cuando estrenó la canción hace unos días.

Taylor Swift, en el estreno de Toy Story 5 en Los Angeles
  Taylor Swift, en el estreno de Toy Story 5 en Los AngelesKevin Mazur/Getty Images

La artista pisó la alfombra roja del estreno con un minivestido de Erdem que acompañó con sus característicos labios rojos, pero la cosa terminó ahí y Swift no estaba en la premiere simplemente para celebrar la nueva cinta. 

Al empezar los créditos del final de la película, la intérprete de All too well apareció sobre el escenario con un vestido largo amarillo, sorprendiendo a todos los asistentes. La artista cantó al piano I Knew It, I Knew You por primera vez y después invitó a Randy Newman  a acompañarla. 

Newman es el compositor de Hay un amigo en mí, la mítica canción de la primera entrega de la saga, que ha acompañado a varias generaciones durante años. Juntos, Swift y Newman la interpretaron para deleite de todo el patio de butacas. 

Una fan más de la saga

Swift no estuvo solo en el estreno para ver la película y dar la sorpresa de la noche, sino que también aprovechó para cumplir el que probablemente era uno de sus sueños de infancia, conocer a Tom Hanks, Joan Cusack y al resto del elenco de la primera cinta. 

Los fotógrafos captaron a Swift en la alfombra roja con una copia en VHS de Toy Story, que llevó para pedir autógrafos a los autores, algo que ha dejado boquiabiertos a algunos de sus fans. 

Tom Hanks firmando un autógrafo a Taylor Swift
  Tom Hanks firmando un autógrafo a Taylor SwiftKevin Mazur/Getty Images

"El concepto de Taylor Swift pidiendo un autógrafo", comentó una swiftie en X, ya que es habitualmente la cantante de The Fate of Ophelia la que tiene que firmar autógrafos a decenas de personas en cada aparición pública. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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