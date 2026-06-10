El doctor Cavadas estrena en TVE 'Operación África' y se lleva este repaso de parte de una influencer
@misslihem ha sido crítica con el cirujano.
El mediático cirujano Pedro Cavadas, conocido por sus peculiares operaciones, ha estrenado un programa en TVE que se llama Operación África donde, como explica la propia web de la cadena pública, es una docuserie que tendrá cuatro capítulos y que narrará las andanzas del doctor por el continente haciendo operaciones.
La influencer @misslihem ha visto el anuncio del programa y ha querido explicar en un vídeo por qué hay cosas que no está bien en este tipo de programas: "Nada bueno puede salir de ahí".
Lo primero que ha visto es que se graba en Tanzania "pero para el título del programa han dicho bueno, de Tanzania que es un país a África que es un continente tampoco hay tanto, da igual".
Se ha quejado, además, de que parece que África es una única cosa y no un continente formado por 54 países, cada uno de su padre y de su madre e independientes entre sí que no tienen nada que ver.
Otra cosa que no ha entendido es cómo ha podido llegar a estar en TVE: "Mucha gente tiene que dar el OK, ¿a nadie le ha saltado la alarma con toda la movida esta del programa?".
Ha puesto sobre la mesa que esto es un claro síndrome del salvador blanco: "Luego me decís que soy pesada hablando de racismo, babys pues no hagáis estas cosas. No entiendo nada".
"En África hay países que están menos desarrollados y no está mal documentarlo pero la cosa es cómo lo documentas, desde qué perspectiva, desde qué mirada, con qué intención. Esto no está bien", ha dicho.
Y ha añadido: "Me parece maravilloso que este cirujano vaya ahí y haga todas las operaciones que tenga que hacer y ayude a todas las personas. Pero son estas que si las miras bien hasta qué punto quién se está beneficiando son estas personas que van a ser curadas".
Menos mal que @misslihem no ha leído la sinopsis del programa en TVE porque dice literalmente: "Operación África es una docuserie de cuatro episodios que acompaña al conocido como Doctor Milagro y a su equipo en uno de sus viajes más extremos: con operaciones imposibles y un entorno muy hostil. Un viaje físico y emocional que muestra el profundo impacto humano de su trabajo: devolver la dignidad, el futuro y la esperanza a quienes más lo necesitan".