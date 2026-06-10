Miriam Nogueras pregunta a Sánchez sobre cómo ve Cataluña y este responde con tres palabras que provocan las risas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado de forma escueta, pero contundente a la primera pregunta que le ha hecho la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados.

"¿Cómo ve Cataluña?", le ha preguntado Nogueras. Sánchez le ha contestado de forma tajante con un "la veo bien", que ha provocado las risas en las bancadas socialistas.

A continuación, la portavoz catalana le ha dicho que "le hacen falta gafas" y ha comenzado a recitar su argumentario asegurando que "merece la pena recordar que su Gobierno no ha pagado ni un año lo que le corresponde a Cataluña y a su ciudadanía" porque, ha añadido, "a pesar de que pagamos impuestos de primera, recibimos un trato de país de tercera".

Nogueras se ha quejado de que Sánchez ha abandonado a la región antes de confirmarle que "tienen la suerte de contar con un Gobierno de la Generalitat miedoso porque no se atreve a venir a Madrid a gestionar ninguna crisis y que que ni siquiera es capaz de defender la lengua catalana". Le ha mencionado que el president, Salvador Illa, está "más preocupado de defender los intereses de Madrid y de su partido que de partirse la cara por los catalanes".

Finalmente, la dirigente ha terminado haciéndole una reflexión gracias a la visita del papa León XIV: "Que el Santo Padre haya hablado más catalán en una hora que usted y Feijóo junto en toda su carrera política hasta hoy explica muy bien cuánto les importa a todos ustedes Cataluña y los catalanes".

La respuesta de Sánchez

Entonces ha llegado el turno de réplica de Sánchez, que ha comenzado primero reconociendo que mantiene un "profundo respeto al catalán, al euskera, al gallego" y le ha recordado que "por eso en las Cortes se puede utilizar su luenga y no en el Senado, ya que hay una mayoría del PP que lo bloquea".

También ha contado que la semana pasada en una reunión de empresarios en Barcelona dijo cuál estaba siendo la hoja de ruta de este Gobierno con Cataluña: "La resumí en tres aspectos fundamentales, que son la agenda del reencuentro, la de la convivencia y un proceso de normalización política que arrancó en la pasada legislatura con la medida de gracia, también con la aprobación de las Cortes Generales con la ley de Amnistía".

Sánchez ha afirmado que hay que sacar muchas lecciones de aquellos años para "poder avanzar en la resolución de esta crisis territorial que se vivió con la aprobación del Estatuto de Cataluña".

Además, también ha mencionado que están trabajando con los distintos gobiernos europeos para que "las instituciones comunitarias reconozcan oficiales las lenguas constitucionales del catalán, vasco y gallego". Sin embargo, ahí el presidente ha aprovechado para recordarles la moción de censura con la que podrían pactar junto al PP: "La desgracia es que tenemos la oposición del PP, que por cierto, pide sus votos para una moción de censura, que lo que hace es bloquear una propuesta de sufragar y financiar el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias porque son constitucionales".

"Finalmente en todo lo que tiene que ver con la financiación, el Gobierno ha hecho tres cosas, que son las entregas a cuenta, una propuesta de quita de la deuda y una propuesta de financiación autonómica", ha cerrado Sánchez.