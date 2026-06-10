La "limpieza étnica" en Cisjordania, un plan sistémico y acelerado, denuncia Amnistía

Familiares lloran el cuerpo de Amir Ouda, de 25 años, asesinado a tiros por colonos israelíes en la ciudad de Qusra, al sur de Nablus (Cisjordania), el 14 de marzo de 2026.

Amnistía Internacional (AI) ha publicado este miércoles un contundente informe en el que acusa al Gobierno de Israel de dirigir y promover una campaña de "limpieza étnica", sistémica, contra las comunidades palestinas beduinas y de pastoreo en el Área C de la Cisjordania ocupada. La zona comprende aproximadamente el 62% del territorio, donde el control israelí es pleno, en lo civil y en lo militar.

De acuerdo con la organización internacional de defensa de los derechos humanos, estas acciones forman parte de una estrategia deliberada para anexionar el territorio (en el que, junto a Gaza y el este de Jerusalén, se pretende levantar un siglo de estos el Estado de Palestina) y constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El dossier, titulado Borrado de todo lo palestino: Limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania y que puedes leer completo al final de esta noticia, señala que el actual ejecutivo liderado por Benjamín Netanyahu ha convertido la anexión formal en un objetivo explícito.

La organización destaca que, lejos de ser el resultado de actos aislados cometidos por colonos radicales (más de 700.000, según la ONU) o ministros calificados de "extremistas", se trata de una política de Estado organizada. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citados en el documento, unas 5.910 personas pertenecientes a 117 comunidades palestinas han sido desplazadas forzosamente entre enero de 2023 y abril de 2026 debido al terror ejercido por los colonos.

Vista de los daños sufridos por un vehículo y una casa tras un ataque de colonos israelíes en la aldea de Jalud, en Cisjordania, el 27 de abril de 2026. Issam Rimawi / Anadolu via Getty Images

Estas prácticas represivas incluyen incursiones armadas repetidas, agresiones físicas, amenazas de muerte y ataques constantes a sus medios de subsistencia. "Lo que estamos presenciando es el despliegue, ante los ojos del mundo entero y violando flagrantemente el derecho internacional, de una anexión deliberada y dirigida por el Estado", declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. "La violencia de los colonos es un elemento esencial de una campaña de limpieza étnica, aprobada por el Estado y fundamental para mantener el sistema de apartheid de Israel", abunda.

"Lo que estamos presenciando es el despliegue, ante los ojos del mundo entero y violando flagrantemente el derecho internacional, de una anexión deliberada y dirigida por el Estado" Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Al terminar abril de 2026, los colonos israelíes habían establecido 363 puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada, según la ONG Peace Now, citada en el informe. De ellos, 212 fueron creados de 2023 en adelante y "cuentan con el apoyo activo de las autoridades israelíes, que no están tomando casi ninguna medida para desmantelarlos pese a ser ilegales con arreglo tanto la legislación israelí como al derecho internacional". Decenas se dedican al pastoreo y sirven a los colonos para "apoderarse de grandes extensiones de tierras palestinas, llevando sus rebaños a pastar en ellas". Y es que el Área C posee un alto valor estratégico debido a sus recursos naturales y tierras de cultivo, recuerda AI.

"Casi el 58% de las tierras del Área C no están registradas, y en febrero de 2026, las autoridades israelíes habían confiscado ya casi la mitad de ellas declarándolas de propiedad estatal", se expone.

El informe recoge la voz de algunos residentes locales, como Muntasir al-Maliki, de la localidad de Kufr Malik, que describen la situación actual como un "borrado de seres humanos, árboles y piedras, y de cualquier cosa que sea palestina".

Cooperación y complicidad de las fuerzas armadas

El informe recopila evidencias visuales y testimonios que apuntan a una cooperación activa entre las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos. Amnistía Internacional documentó hasta 14 casos en los que soldados del ejército estuvieron presentes o participaron de manera directa en los ataques, en ocasiones expulsando a los pastores locales o proporcionando cobertura a los agresores.

Asimismo, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 (en los que el partido-milicia mató a 1.200 personas y secuestró a 251, acción a la que Israel respondió con un genocidio que supera, que se sepa, al menos 75.000), el Gobierno de Benjamin Netanyahu facilitó la flexibilización para la adquisición de armas de fuego y uniformes militares entre los civiles israelíes en los asentamientos, desdibujando la línea de autoridad ante la población civil palestina.

Manifestantes israelíes portan pancartas durante una protesta contra la violencia de los colonos en suelo de Cisjordania, el 16 de abril de 2026, en Tel Aviv (Israel). Amir Levy / Getty Images

Por su parte, la unidad del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondió formalmente a la organización asegurando que sus efectivos intervienen para dispersar los altercados y detener a los sospechosos civiles que violan la ley hasta la llegada de la policía. No obstante, Amnistía sostiene que los datos de la ONG israelí Yesh Din revelan una impunidad sistémica: el 94% de las investigaciones por delitos cometidos por civiles israelíes contra palestinos entre 2005 y 2025 cerraron sin ninguna acusación formal.

Ante el incremento drástico en la construcción de asentamientos y la legalización de puestos de avanzada (los llamados outposts) considerados ilegales incluso bajo la legislación interna israelí, la organización ha instado a la comunidad internacional a romper lo que define como una "pasividad excesiva" o "complicidad". Amnistía Internacional reclama formalmente a terceros Estados que apliquen sanciones unilaterales y selectivas -como la congelación de activos y restricciones de viaje- contra altos cargos del gobierno de Israel, incluidos el primer ministro Netanyahu; el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el de Finanzas Bezalel Smotrich. Estos dos últimos han sido vetados ya en España o Francia, por ejemplo.

Del mismo modo, AI insta a la suspensión total de las relaciones comerciales, la inversión y la transferencia de armamento que puedan contribuir a consolidar la ocupación del territorio palestino. "La comunidad internacional ha dado muestras de complicidad o de pasividad excesiva ante las graves y reiteradas violaciones del derecho internacional cometidas por Israel y su incumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Debe indicar claramente que el tiempo de la aquiescencia tácita con la limpieza étnica y la anexión llevadas a cabo por Israel ya ha terminado", concluye Callamard.

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