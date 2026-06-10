Asesinado un hombre en la calle Balmes de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan el asesinato de un hombre ocurrido este miércoles en plena calle, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, según han informado fuentes policiales.

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias en relación con el crimen, que ha ocurrido hacia las 9:50 horas en la calle Balmes de la capital catalana.