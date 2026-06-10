Feijóo pide a Sánchez dimitir por su "gestapillo" y el presidente le ve a él como "el peor jefe de la oposición de la democracia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este miércoles otro bronco enfrentamiento en la sesión de control en el Congreso, la primera con el líder socialista presente después de que la UCO entrara en Ferraz y se destapara el sumario del 'caso Leire', presunta trama que Feijóo ha calificado como una "gestapillo que no será recordada ni por su pericia ni por sus éxitos".

El dirigente del PP, en su intervención, ha señalado que Sánchez pasará a la historia "por ser el inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia". "La financiación de las primarias con dinero de la prostitución. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público. Zapatero parece que era la joya internacional corrupta y no sabía nada. ¿Pero usted no se cansa de tomar el pelo a los españoles?", ha dicho.

El presidente del PP también ha hecho, antes de terminar, una breve mención a la visita del papa León XIV. "Como ha participado con tanto fervor en la visita del papa, ya sabe que se puede pecar y delinquir por obra y omisión. Señor P.S, si usted lo sabía tiene que dimitir por corrupción. Y si no, por incompetente. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de dar la palabra a los españoles?", ha señalado.

Sánchez, en su respuesta, ha sido también muy duro con el líder de la oposición. "Yo asumo mis errores pero jamás voy a asumir su hipocresía. El partido de la Púnica, de la Kitchen, de Marcial Dorado... Lecciones, ninguna", ha empezado diciendo.

Pese a la insistencia de la oposición de que convoque elecciones, Sánchez ha subrayado de nuevo que no se celebrarán hasta 2027, "como dice la Constitución". Y ha reiterado que Feijóo no tiene voz propia y actúa según lo dictado de sus "amos". "Yo ya sé que somos incómodos para sus amos, que no les gusta que se revaloricen las pensiones, se suba el SMI... Llevan ocho años haciendo oposición marrullera. Nosotros seguiremos gobernando los años que quieran los españoles. Y si quiere jugar a las siglas, primero pregunte quién es M. Rajoy. Ya está bien de esa doble vara de medir. La diferencia es que yo me siento en una sede de la calle Ferraz que no está financiada con dinero en negro. Dan lecciones de democracia pero no asumen el resultado de las elecciones. Dan lecciones de dignidad y tapan la corrupción. Usted es el peor jefe de la oposición de la democracia", ha finalizado.