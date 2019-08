El día que un amigo mío ganó el Premio Amazon de novela

Ya no recuerdo dónde leí que uno aspira a ganar el premio Nobel de Literatura, con el tiempo se conforma con el premio Planeta, un poco después con el Nadal y finalmente se puede dar con un canto en los dientes si le dan algún premio local. Quizás esto sea cierto para mí, aunque cambiaría la última parte: me alegraría sobremanera si un amigo mío obtuviera un premio literario. Y así ha sido, pero no uno local, sino el más importante que hay en autoedición: mi amigo Cristian ganó el Premio Amazon de novela en 2017 con El coleccionista de flechas. He decidido entrevistarle no porque él crea que yo le enseñé algo en los primeros compases de su carrera literaria (lo que sentaría muy bien a mi ego), sino porque me toca aprender de su laboriosidad e ingenio. Después de todo, sigo aspirando a ganar algún premio local, así que voy a ver qué consejos me da:

ANDRÉS LOMEÑA: Tarantino afirma que hará diez películas y lo deja. Tú llevas ya cinco novelas. ¿Te has fijado un número aproximado de lo que llegarás a producir?

CRISTIAN PERFUMO: De la misma manera que no me planteo vivir en un mismo lugar para siempre, sino mientras sea feliz allí, creo que seguiré escribiendo historias hasta que ya no tenga una que me motive lo suficiente como para pasarme con ella un año entero, que es lo que me lleva escribirla. Por el momento, me encanta, así que espero seguir durante mucho tiempo.

A.L.: ¿En qué momento supiste que querías escribir una novela y en qué momento te sentiste escritor?

C.P.: En mi caso sí que hubo un momento muy puntual, casi epifánico: una persona me contó que cuando era adolescente había encontrado un barco que llevaba más de dos siglos hundido en la Patagonia. Cuando me explicó la historia, ese adolescente ya era un cincuentón dueño de un bar especializado en vinos. Me acuerdo que charlamos un buen rato, cada uno con una copa de malbec en la mano, y cuando salí de ahí le dije a mi esposa: “Alguien tiene que escribir sobre esto”. Poco tiempo después volví a Barcelona y vinieron esas charlas con vos en las que me enseñaste el ABC de la estructura narrativa. Mucho tiempo después, ese germen se convirtió en mi primera novela. Por cierto, aprovecho para repetir acá lo que puse hace ocho años en la sección de agradecimientos del libro: ¡Gracias por ser mi mentor!

A.L.: Siempre se dice que la musa te debe pillar trabajando, o que el noventa por ciento de la creación es trabajo y el diez por ciento es inspiración. Con tu modo de trabajar, ¿qué porcentajes representarían la planificación, la documentación, la improvisación, la ejecución, la revisión y la difusión de una novela?

C.P.: Teniendo en cuenta que últimamente publico una novela por año, te diría que tres meses son de documentación, planificación, etc., tres meses son para escribir el primer borrador (que suele ser horrible), cuatro meses para corregirlo, encargar el diseño de portada y otras tareas relacionadas con la autoedición, y dos meses para la difusión (mientras voy pensando en la siguiente historia). De todos modos, esto es una gran simplificación, porque hay muchas cosas que se solapan: voy investigando mientras escribo, o voy retocando la planificación a medida que se me ocurren mejores ideas que, normalmente, surgen a partir del primer borrador.

A.L.: Hace más de diez años paseábamos por las calles de Barcelona y discutíamos sobre la estructura narrativa. ¿Qué has aprendido en los últimos años sobre lo que funciona en la ficción?

C.P.: Quiero creer que ahora soy mucho mejor escritor, aunque de vez en cuando alguien me diga que el primero de mis libros es su favorito y me destroce. Lo cierto es que mis últimos libros se han vendido mejor, algunos han ganado premios o quedado finalistas, entonces creo que, objetivamente, crecí bastante como narrador. ¿Qué cosas aprendí en todo este tiempo? A separar la paja del trigo. A kill your darlings como dice Stephen King refiriéndose a borrar esos párrafos que te parecen brillantes y de los que estás orgulloso, pero que no aportan nada a la historia. A entender que si tuve que pasar horas y horas leyendo textos aburridísimos para justificar algo de la trama es problema mío y no del lector. Él no tiene por qué padecer ese tedio. De todos modos, y esto lo digo sin falsa modestia, creo que me falta un montonazo. Cuando leo un best-seller muy bien escrito pienso: “Ojalá algún día yo haga algo así”.

A.L.: A mi madre le encantó Cazador de farsantes y prestó mi ejemplar antes de que yo pudiera hacerlo. ¿Qué crees que la cautivó y cuál le recomendarías en siguiente lugar?

C.P.: Tu mamá es una profesional de la salud, y ese libro se mete con el mundo de los curanderos, chamanes, brujos, tarotistas, y ese tipo de fauna. Creo que por eso le gustó. Yo te diría que le recomiendes que siga con Rescate Gris, porque en ese libro la salud también juega un papel muy importante.

A.L.: Sigo con mi madre: ella dice que no tiene hijos favoritos. ¿Los tienes tú? Alguna de tus novelas será tu ojito derecho…

C.P.: Sonará a cliché, pero ahí va: la siguiente. Siempre estoy enamorado de la siguiente.