El gran negocio con el que se forra Rosalía (más allá de la música)

Diez Grammy Latinos que la han convertido en la artista española más galardonada, un Grammy a mejor álbum latino de rock, una de las artistas del año en 2018, cuando despegó en solitario, según The New York Times... La proyección de Rosalía es indudable, si a todo ello se le suma que en un solo vídeo de su canal de YouTube —Con altura— acumula 1,7 billones de visitas. Sin embargo, no ha sido su talento musical lo único que ha engrosado sus cuentas.

La catalana de 27 años tiene otro gran negocio con el genera mucho dinero. Hace dos años, la cantante creó una sociedad, Motomami SL, que se dedica a las actividades relacionadas con la representación de talentos.

En ella tienen cabida profesionales de la música, de la literatura, del cine, y ofrece también asesoría de imagen, gestión de redes sociales o asistencia personal de artistas, entre otros servicios.

En este caso no tiene ningún sentido decir que quien mucho abarca, poco aprieta, porque la empresa acaba de presentar sus cuentas, como recoge Vanitatis, y son redondas.

En el primer ejercicio, Motomami SL ha declarado cinco millones de euros. Descontando la cantidad de los impuestos, las deudas y los sueldos del personal —unas seis personas que suman un salario anual de más de 660.000 euros—, el beneficio es de 364.516 euros. El importe neto de la cifra de negocio, indica el medio, es de 4.822.139 euros.

La administradora de la sociedad es la madre de la catalana, Pilar Tobella, que abandonó la empresa familiar en la que trabajaba como directora comercial con el auge de su hija en la industria de la música. Tobella ha tomado la decisión de reinvertir el beneficio en la propia sociedad.

Si ya se le considera una estrella internacional y una influencer de la moda, ahora también se puede decir que es un hacha de los negocios. Todo lo que ha tocado, lo ha convertido en oro.