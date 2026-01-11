Detenido un hombre por el asesinato de su mujer, de 58 años, en Olvera (Cádiz)

Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en la localidad gaditana de Olvera y su marido, de 60 años, ha sido detenido, tal y como han informado fuentes de la Guardia Civil a la agencia de noticias Efe. La mujer fue hallada esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido. El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.

Según ha detallado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios de comunicación, han recibido un aviso del Servicio de Emergencias 112, momento en el que se persona la patrulla de la Guardia Civil, confirma los hechos y localiza a su cónyuge de 60 años, con el que estaba conviviendo en su domicilio.

La Guardia Civil de Cádiz activó el protocolo judicial para casos de violencia de género y trasladó al lugar a la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial, al tiempo que se procede a la detención de su cónyuge como autor de un delito de violencia de género.

Tal y como han precisado fuentes de la Guardia Civil de Cádiz, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

En el caso de confirmarse, se trataría del segundo caso por violencia machista en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.