Por qué las alas de las polillas tienen la clave para el silencio absoluto en los aviones del futuro

El futuro reciente de la cancelación del ruido se presenta realmente interesante. Muchos estudiantes y personas sensibles se hacen con unos auriculares con ANC (Cancelación Activa del Ruido, en sus siglas en inglés) para deshacerse de molestos sonidos. Lo último en el mercado: el uso de las alas de las polillas.

Según la revista finlandesa Wired, el aislamiento acústico es una de las formas originales que usamos para reducir el ruido en nuestro entorno. Para alcanzarlo, los fabricantes recurren con cada vez más frecuencias a opciones de aislamiento mucho más gruesas, naturales y sostenibles, como fibras de cáñamo cultivadas de forma sostenible (BASWA Natural), cáñamo industrial mezclado con fibras textiles recicladas (IndiSilence de IndiNature) y lana mineral (ROCKwool).

Pero, tal como reza la publicación, uno de los avances "más increíbles" de este ámbito viene de "un estudio minucioso" de la naturaleza. Se trata de los prototipos absorbentes del profesor Marc Holderied, de la Universidad de Bristol (Reino Unido). Estos se basan en estructuras microscópicas que se encuentran en las alas de las polillas y que evolucionaron para contrarrestar los sonidos de alta frecuencia producidos por los murciélagos.

De este modo, el sonido que alcanza la escala, vibra para absorber la frecuencia específica a la que está sintonizado y, con sus diferentes formas y tamaños de las escamas, todo el sonido queda neutralizado.

"Estamos abordando la posible aplicación desde una posición de decenas de millones de años de experiencia, en lugar de partir de los principios de la ingeniería. Así que nuestra ingeniería inversa en realidad nos dio ventaja", dice el profesor. "La invención clave es que son mucho más finos que las soluciones existentes", asegura.

Un "muro de sonido" barato

Tal y como el propio descubridor define, este "muro de sonido" es "rápido y barato". "En lo que estamos trabajando es en hacer esto ultrafino y de banda ancha, para que el mejor prototipo que tengamos ahora alcance uno superior a 100% del alcance", explica.

"Así que eso significa que se absorbe una centésima parte de la longitud de onda. Estamos llegando al 70% u 80% de la energía absorbida y actualmente estamos trabajando para aumentar el coeficiente de absorción hasta el rango del 90%", asegura el experto.

Según la publicación, el proyecto se hará realidad como la startup Attacus Acoustics en 2026, después de que el equipo decida cómo aplicar internacionalmente su patente. Por el momento, Holderied conversa con "arquitectos entusiastas" y cabecillas del sector automovilístico con el objetivo de desarrollar un revestimiento de pared para los habitáculos de pasajeros con un gran fabricante internacional de aviones.