Trump quiere el control de Groenlandia "por las buenas o por las malas" e Iñaki López desmonta su argumento con contundencia

Los últimos pasos de la Administración Trump en Venezuela mantienen al mundo en vilo. Pero sobre todo, a Groenlandia. En los últimos días, tanto portavoces de la Casa Blanca, como el propio presidente, han asegurado que quieren el control de Groenlandia "por las buenas o por las malas". El periodista y presentador Iñaki López se ha pasado por su perfil de X (antes Twitter) para desmontar sus argumentos y criticar la posible incursión.

Para el profesional, que acumula 151.000 seguidores, el argumento del presidente Trump es válido "para las Canarias, Malvinas, Córcega, Pascua, Tahiti o cualquier peñasco que Trump quiera anexionarse". López señala así a unas declaraciones en las que el presidente expone que "un barco [danés] llegara hace 500 años no quiere decir que sea de Dinamarca".

Muchos de sus seguidores se han pasado por su perfil para comentar las declaraciones del presidente estadounidense. "O Canadá o México o Panamá, Nicaragua o cualquier país o territorio que se le antoje. El terror en forma de Gobierno plenipotenciario", asegura un internauta. "Menos mal que ni sabe dónde están las Canarias", bromea otro. "Se cree el dueño del mundo y en su país le permiten todo", critica.

"Por las buenas o por las malas"

La posición del presidente Trump ha generado inquietud en Occidente. Sus reiteradas declaraciones de que se hará con el territorio autónomo danés no solo despierta temores en la isla ártica, donde los líderes de todos los partidos se muestran unidos en su rechazo a esa pretensión, sino también en Dinamarca, donde casi cuatro de cada diez ciudadanos cree que habrá una invasión. "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", señalaron los líderes de los cinco partidos groenlandeses en un comunicado conjunto este sábado.

El viernes, el mandatario estadounidense aseguró que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia" por lo que ha decidido "hacer algo" con esta isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas". Además, insistió en varias ocasiones a los medios de comunicación en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, "les guste o no, "porque si no el territorio danés será conquistado por Rusia y China".

"Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabe, por las buenas; pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas", aseguró entonces. "La OTAN tiene que entender que yo estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN", agregó el presidente.