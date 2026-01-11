A juicio un guardia de seguridad de Kiev que no dejó entrar a los ciudadanos a un refugio durante un bombardeo masivo

Suceso impactante en Kiev. Durante un ataque masivo ruso, un policía de la capital ucraniana negó la entrada a múltiples personas a un refugio de protección. Según el diario Unn, inmediatamente fue detenido y ha sido puesto a disposición judicial.

Tal y como se publica en un informe de las autoridades ucranianas, remitido a los medios de comunicación, durante esa madrugada, y en medio de un "bombardeo masivo por parte de las tropas rusas", "el guardia de seguridad del aparcamiento subterráneo, que es una instalación de defensa civil, restringió el acceso de los ciudadanos".

"El delincuente explicó sus acciones diciendo que esta zona en particular no está destinada a refugio, y que los ciudadanos durante una alarma deben permanecer solo en el andén para la entrada", agrega el comunicado. La policía de la capital llegó rápidamente al lugar de los hechos y restablecieron el acceso a las instalaciones de protección civil.

De este modo, y tras la inspección, la policía elaboró un informe administrativo contra el guardia de seguridad, de 61 años de antigüedad, en virtud del artículo 175-3 del Código de Delitos Administrativos de Ucrania, recogido por el periódico, y en el que se pena la violación de los requisitos legislativos establecidos para el mantenimiento y funcionamiento de estructuras de protección de defensa civil.

Más de 1.400 días de guerra

Los soldados rusos combaten en Ucrania desde hace 1.418 días, los mismos que el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial (1941-1945). Tal y como reza la información consultada por la agencia de noticias Efe, las Fuerzas Armadas rusas habrían sufrido en Ucrania, según fuentes independientes, más de un millón de bajas en sus filas, de ellos entre 200.000 y 300.000 muertos (más de un 13 % de los movilizados). Moscú sólo reconoce 5.937 fallecidos, la última cifra que Defensa publicó en septiembre de 2022.

Lo que debía ser una guerra relámpago (blitzkrieg) se ha vuelto una agotadora campaña militar en la que el Kremlin ha gastado ingentes cantidades de dinero (un 7 % del PIB en 2025) y pagado un alto coste en vidas humanas, debido a la feroz resistencia ucraniana.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que comparó desde un principio "la noble causa" que persigue la 'operación militar especial', aseguró en la misa de Navidad que la ofensiva es una guerra "santa". "A menudo llamamos a Dios el Salvador, ya que vino a la Tierra para salvar a todos los hombres. Pues los soldados, los soldados rusos, cumplen siempre, como por orden del Señor, la misión de defender la patria y a su pueblo. La salvación de la patria", agregó.