¿Está tu empleo en riesgo en 2026? El impacto de la IA y la reconversión laboral en España, según expertos

Foto de archivo de la huelga de guionistas de Hollywood en 2023, contra el uso de la IA.

Es la pregunta que todo el mundo se sigue haciendo. ¿Será la inteligencia artificial capaz de sustituirnos en nuestros puestos de trabajo en 2026? Lo siento, la respuesta no es para nada sencilla. Aunque lo que está claro es que se está ha hecho notar en los últimos años y, por ende, seguirá ocurriendo en los próximos meses.

Las esperanzas por unos avances tecnológicos que están influyendo de forma muy positiva en investigaciones científicas y estudios, cada vez son menores al miedo a que estos asistentes inteligentes sean capaces de cumplir con nuestra función laboral y a un coste mucho menor.

Es cierto que esto no es algo nuevo, ni de los últimos años. En procesos como el de la automoción, algunos robots están asumiendo un papel trascendental en colaboración con los trabajadores para construir nuevos coches. Y no es el único sector. Estos avances se llevan haciendo notar bastante tiempo, pero el temor a que deje en el paro a millones de personas no deja de ir en aumento.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el pasado 23 de diciembre, apunta a que la mayoría de los españoles considera que la IA afectará de forma negativa al empleo. En concreto, un 55,1% de los ciudadanos cree que provocará un aumento del desempleo.

Decía que no es un temor nuevo, porque, por poner un ejemplo, en 2023, la explosión de la IA hizo que el Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos impulsara la huelga más larga de la historia de Hollywood, con 118 días de protestas contra el uso de estos asistentes inteligentes en las interpretaciones de los actores.

Diez años marcados por la IA, los robots o la microelectrónica: así creen los españoles que avanzará la tecnología en la próxima década En una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a más de 4.000 personas, reflejan la preocupación por el posible impacto negativo en el empleo, pero un 91% considera que la IA marcará los futuro avances.

Así está afectando ya

Muchos son los estudios que están tratando de reflejar el sentir de la gente. Uno de los últimos Observatorio Zeres recoge que tanto catedráticos como profesores universitarios cree que la IA es una amenaza para los derechos laborales. Pero su afectación no tiene por qué ser sólo negativa.

Tras este informe, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, Wilfredo Sanguineti, defendió que todo el mundo pone el foco en la posible destrucción de empleo y no en "qué efecto puede tener su irrupción sobre las condiciones de trabajo". Pese a ello, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valladolid, Juan José Fernández, apuntó que el porcentaje de empleos afectados puede estar cerca del 7 o 9%, pero avisa de que "se van a destruir puestos, pero se van a crear muchísimos".

Una reciente encuesta de Robert Walters, firma global de soluciones de talento, apunta a que la IA ya está afectando a la forma en la que trabajamos y un 78% de los participantes asegura que está algo o muy seguro sobre su capacidad de trabajar con estas herramientas inteligentes. Avisan de que el 80% de los profesionales ya espera que muchas de sus tareas cambien por la IA.

El avance más importante de la próxima década

Si es cierto que la vida está cambiando con la expansión, por tierra, mar y aire, de la inteligencia artificial. Lo hace en la forma que leemos, que nos entretenemos, que preguntamos y, por supuesto, que trabajamos. Algunas de las grandes tecnológicas, como Microsoft, han hablado de que su evolución avanza hacia una fase.

Pero en España, los ciudadanos también contemplan a una IA que se convertirá en el principal desarrollo tecnológico de los próximos 10 años. En el barómetro del CIS del pasado 23 de diciembre, un 91% de los ciudadanos cree que va a ser la principal innovación de la próxima década.

Desde Microsoft aseguran que la evolución de la IA seguirá siete tendencias claras durante todo el año 2026:

La Inteligencia Artificial multiplicará el potencial de las personas

La seguridad será clave ante la proliferación de agentes de IA en el entorno laboral

La IA, preparada para reducir la brecha sanitaria mundial

La Inteligencia Artificial se convertirá en el eje central del proceso de investigación

La infraestructura de IA evolucionará hacia sistemas más inteligentes y eficientes

La IA está aprendiendo el lenguaje del código… y el contexto que hay detrás

El próximo gran salto en la computación está más cerca de lo que muchos imaginan

Una vista muy amplia y no tan negativa

El miedo a que afecte de forma drástica en el empleo es real. Con un crecimiento exponencial en los últimos años, muchos son los ciudadanos que creen que su impacto acabará con numerosos puestos de trabajo. Pero desde Microsoft consideran que no es mirra todo lo que reluce.

Aparna Chennapragada, directora de Producto de Microsoft en experiencias de IA, defiende que la IA servirá para multiplicar el potencial de las personas. Cree que en 2026 se iniciara una nueva fase en la relación entre la tecnología y las personas.

"El futuro no pasa por sustituir a los humanos. La IA viene a potenciarlos", asegura Chennapragada, que considera que estos agentes inteligentes van a ser los compañeros de trabajo digitales. Siendo capaces de maximizar el rendimiento de los profesionales. Remarca que no se trata de competir con la IA, sino de aprender a trabajar con ella.

Lo que está claro es que, en el caso de que haya miedo ante una posible destrucción del empleo por parte de la IA, los principales mensajes van en la línea de que 'si no puedes contra el enemigo, únete a él'. Si en 2025 ya se ha hecho notar, 2026 será un año clave para saber si estos asistentes inteligentes afectarán para bien o para mal. Visto lo visto, quien puede cerrar este artículo es el propio ChatGPT, con su visión de 2026. Reconoce que la IA destruirá algunos empleos en 2026, sobre todo aquellos repetitivos y administrativos. Pero ojo, porque se defiende que no será de forma masiva y justifica que también será positiva, creando nuevos roles y transformando muchos trabajos. Veremos si acierta, pero lo que está claro es que, un año más, seguirá estando en boca de todos.