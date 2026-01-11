La AEMET prevé (por fin) un aumento de las temperaturas, pero mantiene en alerta a estas cinco comunidades por riesgo de aludes y viento

Después de la borrasca Goretti llega la calma. Tal y como detalla el pronóstico de la Agencia Estatal de Metereología, este domingo se prevé estabilidad meteorológica en la mayor parte de España. No obstante, la AEMET ha activado la alerta en cinco comunidades por el riesgo de aludes o fenómenos costeros.

De este modo, Aragón, Cataluña y Navarra se encuentra en alerta por riesgo de aludes tras las nevadas caídas esta semana y Galicia y Baleares por fenómenos costeros. Aunque el peligro es bajo (40-70 %), según la Aemet, en el Pirineo oscense, leridano y navarro hay riesgo de aludes durante todo el día, sobre todo en la zona occidental pirenaica y en Huesca en el entorno de la divisoria fronteriza.

En Menorca el viento arreciará con intervalos de 50-60 kilómetros por hora, fuerza 7 y olas de tres metros. En la costa noroeste y oeste de A Coruña también soplará el viento con intervalos de 50 61 kilómetros por hora y fuerza 7.

La previsión de este domingo en las comunidades en alerta es la siguiente.

Galicia: abundante nubosidad baja en el interior acompañada de brumas, y bancos de niebla en sus zonas altas que serán más persistentes en la mitad sur. Nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos débiles a moderados y persistentes en el litoral atlántico y débiles y dispersos en el resto.

Aragón: temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte y con pequeños cambios en la mitad sur; máximas en ascenso. Viento flojo o moderado.

Baleares: intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada, preferentemente en Menorca y norte de Mallorca, tendiendo a poco nuboso.

Navarra: brumas matinales, y vespertinas menos abundantes, en zonas altas del tercio septentrional con probabilidad de algún banco de niebla disperso asociado. No se descartan lluvias débiles.

Cataluña: intervalos de nubes bajas en el Valle de Arán y bancos de niebla matinales en la Depresión Central de Lleida, tendiendo a poco nuboso o despejado. Nevadas débiles en el norte.

Previsión para la semana

La semana que viene habrá que volver a sacar el paraguas. La AEMET ha previsto lo que va a pasar la semana que entra en España, y adelanta que vendrá cargado de agua. "El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas hará que la semana del 12 al 18 de enero sea lluviosa en buena parte de la Península, especialmente en la mitad oeste, con acumulados significativos en Galicia", ha señalado este sábado en una publicación en su perfil de X (antes Twitter).

De este modo, el organismo destaca que las lluvias serán más débiles en el litoral mediterráneo y las temperaturas aumentarán en prácticamente toda la Península. "Los vientos serán húmedos y templados, por lo que en general nevará únicamente en zonas de montaña y el frío no será demasiado intenso, con temperaturas superiores al promedio normal para la época en buena parte de la Península y Baleares", expone.