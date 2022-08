-¡Que no se acerque al prado! ¡Sobre todo, que no se acerque al prado! Lo atáis a la cama si hace falta, pero que no vaya. Por lo más sagrado. Ya me salgo yo a la puerta de la calle. No les voy a dar el gusto de entrar y sacarme a rastras. No se atrevían cuando mi marido estaba en el monte, pero, desde que los cazaron a traición, las viudas somos parte de los festejos. Que no salga el niño, que mañana será diecinueve y habrá pasado todo.