Esperanza Aguirre: "Casado tendría que haber dicho que la presunción de inocencia la tenemos también los del PP"

Acabo de escribir un libro que se llama Sin complejos, pero yo le quería llamar La tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta responde a la pregunta. Tenemos un Gobierno que considero que es el Gobierno de la mentira. Como el presidente nos dijo que no podría dormir ni él, ni el 95% de los españoles si tuviera que tener a Pablo Iglesias en su Gobierno y a los dos días de celebrarse las elecciones se abrazó a Pablo Iglesias... Es muy gordo tener a los comunistas en el Gobierno. En España no han estado desde el Frente Popular. Y en el resto de países europeos no hay comunistas. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución prohibiendo la apología del fascismo y del comunismo al mismo nivel. Cuando tenía que entregar el libro, la derecha estaba dividida en tres. Y, claro, era completamente imposible que hubiera una alternancia teniendo en cuenta la división de la derecha. Eso era la tormenta perfecta. Eso era el problema de España.

No puedo echarla de menos porque sigo en política. Mientras Dios me dé salud, seguiré en política. No estoy en primera línea, pero no voy a dejar de interesarme por los asuntos de España y mucho menos en este momento tan difícil.

Quizá porque nunca ha tenido pelos en la lengua, también saca hueco para tirar de las orejas al líder del PP, Pablo Casado, por no haber defendido la presunción de inocencia de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, investigada desde este miércoles en la causa que indaga la operación Kitchen en la Audiencia Nacional .

Aguirre estrena libro, Sin complejos (La esfera de los libros) , en el que toma el pulso a la política española y refleja lo preocupada que está por la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez y por la división de la derecha en tres partidos, lo que considera el gran problema del país. El título se lo puso la editorial, pero un lingüista le explicó la etimología de la palabra ‘complejo’, relacionada con plegarse. Cosa que, advierte la exlideresa, no hará: seguirá diciendo lo que piensa. No dejará, asegura, de hacer política sin complejos.

¿Qué efectos? Los efectos son que se investiga. Y si se han cometido delitos, se abre juicio oral y se comprueba. Lo que no puede ser es que se diga, como está diciendo la señora Calvo, que como poco el PP es una ciénaga de corrupción. Pero vamos… ¿Pero qué es esto? Claro que hay corruptos y que hay que perseguirlos, pero lo que no se puede es generalizar, porque podríamos decir lo mismo del PSOE.

A Rato le acaban de poner como investigado por un asunto que se refiere a su papel en Caja Madrid. Nada que ver con el Gobierno ni con el partido. Y María Dolores de Cospedal está investigada como yo. ¿Y qué quiere decir investigado? Me alegro de que haya dicho la palabra investigado, porque lo que le gusta decir a sus colegas es imputado. Una de las pocas cosas en las que me hizo caso Mariano Rajoy es que le dije: ‘Mira, Mariano, antiguamente para procesar a alguien te hacían un auto de procesamiento y decían qué delitos se te imputaban y, en la instrucción, lo que hacen es investigar’. Entonces, no llamemos imputado a un señor que le van a investigar. Que investiguen todo lo que sea. Y si es cierto que se han cometido delitos, que les condenen y que vayan a la cárcel. Por supuesto.

El PP, para evitarlo, lo que tiene que hacer es ganar elecciones. De momento, ha tenido una victoria arrolladora en Madrid. Y me va a preguntar si se puede extrapolar al resto de España y yo le diré que no creo mucho en las extrapolaciones. Pero es cierto que todas las encuestas, incluso las que cocina el señor Tezanos, le dan una subida al PP, una bajada al PSOE y una bajada enorme a Podemos y a Cs.

No soy partidaria de ilegalizar. De lo que soy partidaria es de que no entren en el Gobierno. Pedro Sánchez también era partidario. Lo ha dicho hasta la saciedad. Tanto él como Albert Rivera cometieron un error en las elecciones de abril. Si en vez de seguir el lema ‘con Rivera no’, que le gritaban los socialistas o bueno, no sé si eran socialistas o podemitas, pero los que estaban en la puerta de Ferraz... El caso es que si se hubieran unido el PSOE y Ciudadanos hubieran hecho un Gobierno de centroizquierda, proeuropeo, constitucionalista y hubiera sido mucho mejor para la economía. Y tenían 180 escaños. Fue un error que no me atrevo a achacárselo solo a Pedro Sánchez. Posiblemente, Albert Rivera, cuando vio que tenía un número de votos tan parecido al del PP, pues pensó: ‘Voy a ser líder del centro y de la derecha en España’. Bueno, todos cometemos errores, pero ese ha sido un error muy malo para España.

No, no. Es que no podemos comparar a los comunistas del 78, que aprobaron la Constitución, aprobaron la monarquía, pusieron la bandera nacional… y estaban por el consenso, con estos comunistas de ahora, que lo que quieren es convertirnos y llevarnos a Venezuela... ¡Si Manuel Fraga presentó a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI!

¿Tendría el PP que abrir expediente a la señora De Cospedal?

No tengo ni idea. Hace mucho que no estoy en el PP. Pero yo lo que creo es que investigar… En fin, yo estoy encantada de que investiguen. Yo soy una investigada. Que me investiguen, que no van a encontrar nada. Y a la señora De Cospedal, pues lo mismo. Yo he trabajado con la señora De Cospedal y me extrañaría que hubiera hecho algunas de las cosas que dicen los medios que se le imputan.

¿Qué tiene hacer el señor Casado cuando aparecen casos de corrupción?

No aparecen casos de corrupción. Aparecen personas del PP que van a ser investigadas. A parte de eso, hay unos a los que se les ha juzgado y se les ha condenado. Y están en la cárcel. Y me parece muy bien. Los de Gürtel están en la cárcel. Pero lo que no puede ser es que a los miembros del PP nos nieguen la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es la clave de bóveda del derecho penal. Tenemos derecho a que hasta que no se pruebe que hemos hecho algo mal, somos inocentes. Y ayer lo dijo muy bien, y me alegré muchísimo de oírle, el portavoz del partido, el señor Martínez-Almeida, que dijo: ‘María Dolores de Cospedal es inocente’.

Usted lo acaba de decir: hemos tenido que escuchar al señor Martínez-Almeida y no al señor Casado. ¿Cree acertada la estrategia del líder del PP de no referirse a esto como ocurrió en la rueda de prensa de Ceuta?

[Ríe] No meta usted el dedo en el ojo tan pronto. El señor Casado creo que tendría que haber dicho algo de lo que yo dije ayer: que la presunción de inocencia la tenemos también los miembros del PP. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y que se investigue. Claro que se tiene que investigar.

¿Se siente usted responsable de los casos corrupción que surgieron en el PP de Madrid?

En el PP de Madrid, la corrupción que se ha probado y los que están condenados, a todos, les cesé al día siguiente de que el señor Garzón hiciera un viernes el auto, en febrero de 2009. El lunes estaban cesados cuatro alcaldes, un consejero, un viceconsejero, etc. Por lo tanto, es que creo que la corrupción es una cosa que existe en todos los ámbitos de la vida. Y lo importante es qué se hace cuando aparece.

El señor Bárcenas le incriminó y dijo que recibió un sobre con dinero negro...

El señor Bárcenas mintió descaradamente. Tan descaradamente que, al día siguiente, el juez desimputó al presunto donante de ese dinero, que ya había salido en el año 14. El señor Bárcenas no debía haberse enterado. Lo que pasa es que aquí, desgraciadamente, existe una cosa que se llama colaborador con la justicia. Entonces, un señor condenado a 40 años como el exalcalde de Majadahonda, si escribe una carta al juzgado o a la Fiscalía diciendo que me va a incriminar a mí, resulta que le quitan años. ¿Pero cómo puede ser esto? Pues es…

¿Qué le diría a los votantes del PP para defenderse de las acusaciones que ha hecho hacia usted el señor Bárcenas?

Mentiras. Si le he puesto una querella criminal. Si no le ha creído nadie. Ni las fiscalas.

¿Vería usted con buenos ojos un Gobierno del PP y de Vox?

No soy de los que creen y son muchos, como ustedes y los medios de su grupo [en referencia al Grupo Prisa, vetado por la ultraderecha], que a Vox hay que hacerle un cordón sanitario. Esto del cordón sanitario ya nos lo hicieron a nosotros, al PP, en el pacto del Tinell en el 2003. Vox es un partido perfectamente constitucional con el que no estoy de acuerdo en algunas cosas.