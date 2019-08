Entrevistando a mi madre

Teresa, la mujer que me trajo al mundo, ha trabajado como enfermera alrededor de cuarenta años y me ha enseñado más sobre ética práctica que todos los manuales que he leído sobre la materia. Mi madre pasa de entrevistas... y yo de hacerle caso. Ella es un ejemplo a seguir. Yo soy un pelma. Tere ha hecho cuanto ha podido por evitar este momento embarazoso:

ANDRÉS LOMEÑA: Gustavo Salmerón estrenó Muchos monos, un hijo y un castillo, un documental sobre su madre, y yo no iba a ser menos.

MI MADRE: No creo que haya hecho nada verdaderamente importante para aparecer en una de tus entrevistas. ¿Por qué no hablas con otra persona?

A.L.: Te llamaré “mami” y la gente sensata pensará que se trata de una entrevista inventada. ¿Te parece bien?

MAMI: … [Interpreto el silencio como un sí]

A.L.: Eres socia de la asociación Derecho a Morir Dignamente y colaboras dando charlas en los institutos. ¿Qué tal la experiencia?

MAMI: Los estudiantes han aceptado las conferencias estupendamente porque no suelen hablar sobre esos temas con sus padres. Pensaba que trataban esos asuntos, pero no hablan de temas como la sexualidad o la muerte. Lo he constatado en distintos institutos y durante varios años. Pensaba que esa incomunicación era un problema exclusivo de mi generación. Por otra parte, me ha sorprendido que en la televisión hablaran hace unos meses sobre la eutanasia y que los alumnos estuvieran al tanto. La mayoría del alumnado era partidaria de que los ciudadanos puedan morir dignamente. Aun así, sigue siendo un tema tabú y apenas tenían conocimiento sobre cuestiones como el testamento vital o el ensañamiento terapéutico.

A.L.: También has empezado a colaborar con Cruz Roja. ¿Qué haces exactamente?

MAMI: Estoy colaborando con temas de migración y refugiados. Es un programa muy extenso y se puede ayudar en diferentes departamentos. He estado en un centro de acogida para refugiados de Siria y de otros países. Mi labor ha sido de acompañamiento (al dentista, al médico, para realizar trámites legales, etcétera). El idioma ya no es una barrera tan fuerte porque puedes entablar una conversación rudimentaria con una persona rusa gracias a Google Translate. Ahora estamos en el paso del Estrecho echando una mano como enfermeras.