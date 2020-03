¿Y ahora qué? Así se las van a arreglar los padres de Madrid ante el cierre de los colegios

GETTY IMAGES

La Comunidad de Madrid ha decidido el cierre temporal de los colegios desde infantil hasta universidades, de momento, durante dos semanas. La clausura empieza este miércoles 11 de marzo y se prolongará hasta el 25 de marzo.

El anuncio lo hizo este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de celebrar una reunión extraordinaria del consejo de Gobierno ante el elevado índice de contagios por coronavirus: la región registra la mitad de diagnósticos del COVID-19.

La medida afecta a más de un millón de alumnos, lo que ha convertido los chats de padres en metralletas de dudas, desesperación y pánico. ¿Qué vamos a hacer ahora con los niños en casa si tenemos que ir a trabajar? Los abuelos son el principal motor de ayuda en el cuidado de los más pequeños, pero en estas circunstancias no parece el escenario ideal pues hay que mantener a los más mayores (principal grupo de riesgo) alejados de cualquier foco de contagio.

¿Y ahora qué hacemos?

El teletrabajo y la flexibilidad laboral, la excedencia temporal, vacaciones o la ayuda de personas del entorno familiar parecen ser los recursos que los padres tienen más a mano para hacer frente a esta situación. Aunque en muchos de los casos, ninguna de estas soluciones es la ideal.

Nos hemos puesto en contacto con algunos padres para saber cómo están gestionando estas vacaciones escolares forzadas.

Diana, publicista. Javi, informático. Padres de Hugo, de 5 años

“Aunque en un principio nos agobiamos, dejándonos arrastrar por los mensajes del grupo de padres, luego nos relajamos un poco… Mi pareja puede trabajar desde casa muchos días y cuando él no pueda, seré yo la que me quede con el niño porque ‘afortunadamente’ a mí me han anulado todos los viajes que tenía pendientes. Ahora, lo que más me preocupa es cómo trabajar al 100% con un niño en casa”.

Consuelo, audiometrista. Chema, agente inmobiliario. Padres de Luis, de 9 años

“Ninguno de los dos podemos dejar de trabajar y, por supuesto, tampoco podemos teletrabajar. Barajamos dos opciones: pedir permiso a mis jefes para llevarme al niño a la tienda por las mañanas porque por las tardes seguirá con la chica con la que está todos los días, o llevarle a Salamanca con sus tíos y que pase allí estos días”, cuenta Consuelo.

“De momento voy a teletrabajar, me voy a llevar el ordenador y me van a desviar las llamadas al móvil. Si no funciona tendré que pedir un permiso sin empleo y sueldo”

Bárbara, administración. Carlos, empleado de banca. Padres de Rocío y Alejandra, de 2 y 3 años

“Mis hijas van al colegio y la guardería del colegio. Lo primero que pensé ayer cuando me lo dijeron fue: ’¿Qué voy a hacer con las niñas?¡ Los abuelos son población de riesgo, además mi suegra sufre neumonías constantes y mi madre se acaba de romper un brazo. Mi marido está con fiebre y le he dicho que se aísle. De momento lo que voy a hacer es teletrabajar, me voy a llevar el ordenador y me van a desviar las llamadas al móvil, pero no sé cómo será porque llevo la centralita y la administración de una empresa. Si no nos funciona tendré que pedir un permiso sin empleo y sueldo”.

Enrique, periodista (separado). Padre de Víctor, de 7 años

“Por ahora se quedará en casa conmigo y mientras hago radio [es corresponsal de una radio colombiana en España de una radio de Colombia] trataré de que esté entretenido, en alguna pausa le pondré la comida y rezaré para que no salga al aire en medio del programa. La otra opción sería mandarlo con los abuelos a Tenerife pero por el momento no lo hemos decidido”.

Leticia, administrativa. Gabriel, traumatólogo. Padres de Inés, de 2 años

“Mi caso es fácil porque soy de Madrid y todos los abuelos son de Madrid. Inés va a la guardería y estos días la cuidarán los abuelos, principalmente mi suegra. Ellos aún no son grupo de riesgo (...) En el trabajo también me han dado flexibilidad de horarios para entrar y salir e incluso teletrabajo, pero de momento vamos a arreglarnos así”.

“Hemos hablado algunas madres del edificio para que los niños paseen juntos varias horas jugando y no se peguen a la tele”

Alejandra, publicista (separada). Madre de Matías, de 5 años