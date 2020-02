Solo tres palabras: una farmacia triunfa con su advertencia sobre las mascarillas y el coronavirus

Muchas farmacias ya han colgado el cartel de que no les quedan pero uno en concreto está circulando este miércoles por Twitter. Se desconoce dónde está tomada la fotografía pero en ella se puede leer: “No hay mascarillas. Tampoco hacen falta”.

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que se debe evitar el uso generalizado de mascarillas para evitar precisamente que quienes de verdad las necesiten no puedan acceder a ellas. La cuenta Enfermera Saturada ya hizo un llamamiento este lunes para que se dejen de comprar indiscriminadamente porque pacientes oncológicos que las necesitan no las encuentran.

Me han pasado esto y sí pic.twitter.com/Jm2wMoExdi

Según la OMS, la mascarilla solo es necesaria para el personal sanitario o para personas que vayan a estar en contacto con posibles infectados del coronavirus (o personas con síntomas de afecciones respiratorias).

Además, “el uso de una ‎mascarilla no garantiza por sí sola que no se contraigan infecciones y ‎debe combinarse con otras medidas de prevención, en particular la ‎higiene respiratoria y de las manos”.