La Fiscalía archiva la investigación sobre el rey emérito

JAVIER SORIANO via Getty Images

La Fiscalía General del Estado ha decidido archivar sus investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I al no encontrar indicios suficientes para presentar una querella contra el rey emérito.

Este miércoles, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado los dos decretos de archivo relativos a las diligencias que el ministerio público mantenía abiertas. Las líneas de estudio eran tres: por el presunto cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales. Todas han quedado archivadas por no poder observarse “responsabilidad penal”.

El archivo de la Fiscalía no significa que Juan Carlos I no tuviera implicación en los hechos que habían sido analizados, sino que, de acuerdo con el texto, no puede ser procesado. Entre las causas del decreto, como cita la Cadena SER, están la prescripción de los hechos y especialmente la inviolabilidad penal que prevé la Constitución sobre su figura.