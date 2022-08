Frank Cuesta le manda un mensaje a Rufián y se desata el intercambio de tuits más inesperado

“Aquí los animales solo hablan catalán. Se lo digo porque yo hablo con ellos y me han dicho que necesitamos una plaza para nosotros, por eso tenemos aquí la Plaça de Catalunya. Más que nada para que Rufián no me diga nada. No me toques los cojones coño, que te llamas Gabriel y te apellidas Rufián”, ha afirmado el aventurero con acento catalán.