Gabilondo quiere pactar con Más Madrid y Cs: "Con este Iglesias, no"

🔴🔴 Ángel Gabilondo rechaza gobernar con Podemos y lo intentará con Cs y Más Madrid: "Con este Iglesias, no" https://t.co/QD7qjHnRVJ

“Si tuviese que pactar, ¿con quién?”, le ha preguntado Antonio García Ferreras, a lo que el exministro le ha contestado: “Con Ciudadanos y con Más Madrid, por ejemplo. No por ejemplo, es lo que yo querría. Es lo que quise en 2019. Lo quería por una razón fundamental, porque a mí me parecía que si se construía y constituía un espacio plural y abierto. Cs optó por otra cosa. Creo que fue un error y nos ha traído a eso, a dos años de desvarío”. “Cs se equivocó”, ha apostillado.

“Lo que quiero ahora es que eso no suceda. ¿Qué me gustaría? Que no hubiera planteamientos radicales y extremos”, ha subrayado el socialista, para luego ahondar: “Es que los hay, lo hemos visto esta mañana”.

A lo que le han repreguntado: ”¿Por eso saca de la ecuación a Pablo Iglesias? No dice a Podemos, le está sacando de la ecuación...”

Gabilondo ha respondido: “Le voy a decir una cosa, plenteadas las cosas como está siendo siendo planteadas, yo no digo a Podemos. Este clima de confrontación y extremismo. No quiero eso”. No obstante, ha dicho que con el grupo en la Asamblea de Podemos e IU ha trabajado bien durante este tiempo. “Yo quiero ser claro”, ha declarado acto seguido.

La siguiente pregunta que le ha lanzado Ferreras ha sido: ”¿Usted dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en un Gobierno presidido por Ángel Gabilondo?”. Respuesta: “Yo, en general, no duermo tranquilo nunca. Tengo esta ventaja, al revés de lo que les pasa a algunos, que duermen siempre tranquilos. Yo no estoy tranquilo nunca”.