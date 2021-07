Redescubriendo a Irene Montero

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Irene Montero

“Se han desatascado las dos grandes batallas”, resumen desde Igualdad. La más dura fue la de la ley trans y de derechos LGTBI , que enfrentó directamente a Irene Montero con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. No se llevaban mal personalmente y es mentira que no se hablaran, señalan fuentes gubernamentales, pero hubo un choque total en lo político.

Hay una cosa que repiten constantemente en Igualdad estos días: se ha emprendido una nueva época de generación de derechos feministas y lgtbi, algo que no se vivía desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes del departamento señalan que desde la ley del aborto y del matrimonio igualitario de aquel Gobierno socialista no se habían visto nuevas leyes en estos campos. “Un antes y un después”, remarcan.

Las dos se reunieron el pasado mes de enero y acordaron que esa ley debía salir consensuada y de manera rápida. Parecía que se encarrilaba la cosa, pero luego, indican fuentes de Igualdad, los retoques que hacía la Vicepresidencia Primera eran inaceptables. Creen en el núcleo duro de Unidas Podemos que el texto final tiene mucho que ver con la presión de los socios de investidura, que presentaron una ley paralela en el Congreso pero con la abstención del PSOE. Al final el Consejo de Ministros daba hace tres martes su visto bueno y en el entorno de Irene Montero destacan “su capacidad de resistencia” y su idea de que no podía moverse porque son derechos humanos. “Si ella se hubiera rendido, hubiera habido ley antes pero no con autodeterminación”, explican fuentes cercanas.

Europa Press News via Getty Images Irene Montero y Carmen Calvo

Otra ley con buena impronta de Montero era aprobada también hace dos martes, la del ‘sí es sí’ , una norma en la que no hubo discrepancias por el contenido, sino por el orden de aprobación más bien. Desde la parte socialista siempre se dijo que el texto no estaba bien redactado jurídicamente, por lo que tenía que meter mucha mano el Ministerio de Justicia. Al final, se incluye la definición de consentimiento, se elimina la diferencia entre violación y abuso y se recuperar la tercería locativa. Esto les ha dado un subidón en Igualdad, donde creen ahora que ya sólo puede ir hacia adelante después de la aprobación de estas dos normas.

Pero a la vez las críticas desde la oposición no se rebajan. El propio líder del Partido Popular, Pablo Casado, la ha menospreciado en público llamándola “mujer de” . Los suyos dicen que ella ya tiene un “chubasquero” puesto ante esto, pero que le preocupa especialmente el mensaje para otras mujeres si se ve que le dicen esto a una ministra. Otra de las cosas que le preocupan es esa variante de la violencia política hacia mujeres como Adriana Lastra, Yolanda Díaz o Isa Serra. “Irene es muy valiente, no se va a amedrentar”, resaltan los suyos.

Todo esto está diseñando mientras trascurren unos días de “satisfacción y alegría sincera” por las dos leyes aprobadas -salió a explicar la trans públicamente en rueda de prensa tras el Consejo, pero la del ‘sí es sí’ no por ordenar Moncloa que fuera Calviño a explicar la de start-up-. Creen en Igualdad que esa “felicidad” se ha trasladado a la calle: “Madrid y Twitter no son España”. Repite mucho una frase de Zapatero sobre la ley de matrimonio igualitario para estas nuevas normas: “Es una ventana de oportunidades a la felicidad”. Se ha “empoderado” como ministra, señalan en su círculo cercano.

NurPhoto via Getty Images Irene Montero en la manifestación del Orgullo LGTBI

La aprobación de estas dos leyes llegó en mitad de los rumores de cambios de Gobierno, siendo finalmente el pasado domingo. No se tocó a ningún miembro de UP, algo negociado entre Yolanda Díaz y el propio Sánchez (aunque la gallega no descarta que se retoque esa parte en el futuro). La sensación en Unidas Podemos es que finalmente ha ganado su discurso frente al de Calvo, que ha caído junto al núcleo duro de José Luis Ábalos e Iván Redondo.

Si en lo político el viento sopla mejor para ella, en el terreno jurídico sigue existiendo una sombra. El juez ha imputado, por el denominado ‘caso niñera’, al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Esther Val, dentro de la investigación sobre si la ministra usó a una asesora para cuidar a su hija durante la campaña de 2019. Desde el partido se dice que se trata de “otro montaje” para perseguir al partido y que está “impulsado por los sectores de la judicatura patriótica”.

Además, hay otro nuevo reto político. Forma parte de ese nuevo liderazgo coral femenino en UP tras la marcha de Pablo Iglesias, junto a Ione Belarra, Yolanda Díaz y Lilith Verstrynge. Ahora existe una bicefalia, pues Belarra es la líder de Podemos y Díaz la posible candidata en las generales (todavía no ha confirmado si dará el paso). ¿Hay rivalidad? Desde el entorno de Montero lo niegan y señalan que la relación entre ellas dos está “muy engrasada”. De hecho, se recuerda que Montero siempre apostó por Díaz y favoreció que saliera más ante los medios durante su época en el grupo parlamentario. Por eso, dicen que trabajará con todas sus fuerzas por Díaz, porque es “la mejor candidata”, la política con mejor valoración en el CIS.

Un barómetro precisamente que no es bueno para Irene Montero, siempre entre los ministros a la cola. Y con la derecha siempre atizando: “No se calla, ataca directamente a los privilegios”, defiende su entorno, que hace una apreciación: A Anguita le ponían muy buena nota, pero luego le votaban poco.

Dentro del anterior Gobierno había establecido muy buena relación con Ábalos y en su día también con Salvador Illa. Además, en los últimos tiempos con Juan Carlos Campo (otro de los cesados) había logrado buena sintonía. Entre sus ‘amigos’ del PSOE también está María Jesús Montero (que ha perdido la Portavocía pero suma Función Pública a Hacienda). Con Miquel Iceta hay fluido contacto asimismo.

Con estas dos leyes aprobadas y salvado el cambio de Gobierno, Montero inicia esta nueva etapa pensando en esa reforma de la ley del aborto. Apenas tiene tiempo, pero saca algo para bucear entre los libros de Nancy Fraser y Beatriz Ranea. En su altar siempre está también Gabriel García Máquez. Comienza el segundo capítulo de su etapa en el Ejecutivo.