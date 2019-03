IU presenta una querella criminal contra Begoña Villacís por incompatibilidad

El responsable de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este lunes que la formación política ha presentado una querella criminal contra la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís por no declarar que era administradora junto a su marido de una sociedad.

En declaraciones a los periodistas en la plaza de la Villa, el concejal de Ahora Madrid ha indicado que dicha querella, enviada por vía telemática, es por la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los cargos públicos y abusos en el ejercicio de su función.

Villacís, candidata de la formación naranja a la Alcaldía de Madrid, ocultó durante tres años en sus declaraciones la sociedad profesional y patrimonial que administraba junto a su marido, aunque Villacís defiende que dejó de ser administradora en 2009 y que no lo comunicó al registro mercantil por “error”.

Para Izquierda Unida, el comportamiento de Villacís es contrario al artículo 441 del código penal, lo que podría conllevar penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años.

Sánchez Mato ha asegurado que han presentado esta querella por “deber político” ya que se deben “aclarar los hecho” porque Villacís ha eludido su obligación de declarar sus intereses de administradora solidaria y propiedades ligadas al ejercicio de su cargo y “debería haber pedido compatibilidad”.

“A un concejal o letrado no se le puede olvidar comunicar los intereses en una sociedad, más si está pleiteando con el Ayuntamiento”, ha señalado Sánchez Mato.

Y ha puesto como ejemplo sus intervenciones en defensa de los sindicatos policiales enfrentados al Gobierno municipal, al tiempo que figuraba como administradora del bufete que presentó la querella de la Unión de Policía Municipal (UPM) contra Juan Carlos Monedero y la concejal Rommy Arce por un delito de odio, hecho en el que se tenía que haber abstenido según el edil.

Sánchez Mato ha añadido que Villacís también “usó presuntamente su puesto” para construir una casa y comprar otros dos inmuebles.

“El mismo futuro que IU”

Por su parte, Villacís ha asegurado que la querella criminal de Izquierda Unida “jurídicamente no tiene ninguna viabilidad” y la ha tachado de “temeraria”.

Tras una reunión con el comité Ejecutivo de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid, Villacís ha subrayado que la querella criminal que ha presentado hoy IU contra ella por no declarar que era administradora junto a su marido de una sociedad tiene “el mismo futuro que IU en el Ayuntamiento de Madrid, que es ninguno”.

La candidata considera que la acción no tiene “ningún tipo de base” ya que no es administradora ni tiene funciones de Gobierno en el Consistorio, y recuerda que en el Ayuntamiento de Madrid la oposición tiene funciones “mínimamente ejecutivas” en urbanismo y ordenanzas administrativas pero no en seguridad.

Tampoco cree que la querella le vaya a hacer daño electoralmente e indica que IU ha elegido a Ciudadanos como rival porque son la “alternativa al populismo en Madrid”.

Villacís ha recibido el apoyo del candidato de Cs a la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado ha defendido este lunes que “están todas las explicaciones dadas” sobre esta sociedad y ha dicho no entender que haya “quien quiera seguir hurgando en este asunto” después de que Villacís haya “presentado toda la información”.

A juicio de Aguado, el escrutinio sobre este caso se debe a que hay varios partidos “preocupados” ante la “posibilidad de que (Villacís) sea la próxima alcaldesa”, y ha apostillado: “Entiendo los nervios”.